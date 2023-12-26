Мошенники рассылают СМС о получении посылок от имени известного почтового сервиса

Злоумышленники распространяют фейковые SMS-сообщения о поступлении посылок от имени известного украинского почтового сервиса. Уведомления содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Там отмечают, что цель мошенников – сбор платежных данных пользователей с целью присвоения их сбережений.

"Аферисты убеждают жертву перейти по ссылке на подконтрольный им ресурс и ввести данные своей банковской карты (имя владельца, номер, CVV-код и срок действия)", - отмечают правоохранители.

В дальнейшем злоумышленники покупают разные товары онлайн, используя для расчета незаконно полученные данные граждан.

"Также, имея такие сведения, мошенники могут оформить возврат уже заказанных товаров, присваивая средства со счетов жертв", - отмечают в Нацполиции.

Как защититься от мошенников

Киберполиция призывает следовать следующим советам:

не переходите по сомнительным гиперссылкам;

получайте данные о поступлении посылки на только официальном сайте почтового сервиса или в приложении;

проверяйте правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;

заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, необходимую для оплаты;

платите деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери денежных средств;

не сообщайте сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения.

В Нацполиции советуют украинцам в случае разглашения платежной информации мошенникам – немедленно обращаться в банк и заблокированную карту.

Ранее логистическая компания "Новая почта" предупредила пользователей о мошеннической рекламе, которую распространило большое количество телеграмм-каналов.

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