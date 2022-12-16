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В Харьковской области будут судить за госизмену начальника Волчанского лесхоза, служившего оккупантам
Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении главного лесничего госпредприятия "Волчанское лесное хозяйство", который во время временной оккупации города Россией согласился на сотрудничество с захватчиками. Как говорится в сообщении ГБР, обвинительный акт уже направлен в суд.
Следствием установлено, что обвиняемый занимался, в частности, вопросами заготовки древесины, шедшей на строительство защитных укреплений и блиндажей захватчиков. Кроме того, фигурант вербовал на работу жителей Волчанска, а зарплату выплачивал российскими рублями.
После успешного наступления Вооруженных сил Украины и освобождения населенного пункта лесничий стал скрываться от правосудия. Сотрудники ДБР задержали его на деоккупированной территории.
Бывший руководитель лесхоза обвиняется в государственной измене (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса), за что предусмотрено 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Процессуальное руководство по делу осуществляет Харьковская областная прокуратура.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим также, что накануне ГБР сообщало о передаче в суд дела по той же статье против бывшего украинского правоохранителя из Волчанска, который у оккупантов работал начальником участковых инспекторов полиции.
Он также устраивал обыски у местного населения, искал оружие, проводил "разъяснительную" работу, призывая людей содействовать и всячески поддерживать оккупантов. В отличие от главы лесхоза, экс-полицейского будут судить заочно.
Напомним, что по этой же статье о госизмене о подозрении заочно сообщали еще в июне мэру Волчанска Анатолию Степанцу. Тогда город еще находился под российской оккупацией. Сейчас же в освобожденном Волчанске действует (с конца октября) уже военная администрация, возглавляемая Тамазом Гамбарашвили.