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Категория
Общество
Дата публикации

В Харьковской области будут судить за госизмену начальника Волчанского лесхоза, служившего оккупантам

В Харьковской области будут судить за госизмену начальника Волчанского лесхоза, служившего оккупантам
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении главного лесничего госпредприятия "Волчанское лесное хозяйство", который во время временной оккупации города Россией согласился на сотрудничество с захватчиками. Как говорится в сообщении ГБР, обвинительный акт уже направлен в суд.

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Следствием установлено, что обвиняемый занимался, в частности, вопросами заготовки древесины, шедшей на строительство защитных укреплений и блиндажей захватчиков. Кроме того, фигурант вербовал на работу жителей Волчанска, а зарплату выплачивал российскими рублями.

После успешного наступления Вооруженных сил Украины и освобождения населенного пункта лесничий стал скрываться от правосудия. Сотрудники ДБР задержали его на деоккупированной территории.

Бывший руководитель лесхоза обвиняется в государственной измене (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса), за что предусмотрено 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Процессуальное руководство по делу осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Фото 2 — В Харьковской области будут судить за госизмену начальника Волчанского лесхоза, служившего оккупантам
Фото 3 — В Харьковской области будут судить за госизмену начальника Волчанского лесхоза, служившего оккупантам
Фото: ГБР

Отметим также, что накануне ГБР сообщало о передаче в суд дела по той же статье против бывшего украинского правоохранителя из Волчанска, который у оккупантов работал начальником участковых инспекторов полиции.

Он также устраивал обыски у местного населения, искал оружие, проводил "разъяснительную" работу, призывая людей содействовать и всячески поддерживать оккупантов. В отличие от главы лесхоза, экс-полицейского будут судить заочно.

Напомним, что по этой же статье о госизмене о подозрении заочно сообщали еще в июне мэру Волчанска Анатолию Степанцу. Тогда город еще находился под российской оккупацией. Сейчас же в освобожденном Волчанске действует (с конца октября) уже военная администрация, возглавляемая Тамазом Гамбарашвили.

Автор:
Тимофей Беспятов