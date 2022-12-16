На Харківщині судитимуть за держзраду керівника Вовчанського лісгоспу, який служив окупантам

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно головного лісничого держпідприємства "Вовчанське лісове господарство", який під час тимчасової окупації міста Росією погодився на співпрацю із загарбниками. Як ідеться в повідомленні ДБР, обвинувальний акт вже направлено до суду.

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Слідством встановлено, що обвинувачуваний займався, зокрема, питаннями заготівлі деревини, яка йшла на будівництво захисних укріплень та бліндажів загарбників. Крім того, фігурант вербував на роботу мешканців Вовчанська, а зарплатню виплачував російськими рублями.

Після успішного наступу Збройних сил України та звільнення населеного пункту лісничий почав переховуватися від правосуддя. Працівники ДБР затримали його на деокупованій території.

Колишній вже керівник лісгоспу обвинувачується у державній зраді (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу), за що передбачено 15 років або довічне ув'язнення. Процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська обласна прокуратура.

Фото: ДБР

Зазначимо також, що попереднього дня ДБР повідомляло про передачу до суду справи за тією ж статтею проти колишнього українського правоохоронця з Вовчанська, який в окупантів працював начальником дільничних інспекторів поліції.

Він також влаштовував обшуки у місцевого населення, шукав зброю, проводив "роз’яснювальну" роботу, закликаючи людей сприяти та всіляко підтримувати окупантів. На відміну від голови лісгоспу, експоліцейського будуть судити заочно.

Нагадаємо, що за цією ж статтею про держзраду про підозру заочно повідомляли ще у червні меру Вовчанська Анатолію Степанцю. Тоді місто ще перебувало під російською окупацією. Наразі ж у звільненому Вовчанську діє (з кінця жовтня) вже військова адміністрація, яку очолює Тамаз Гамбарашвілі.