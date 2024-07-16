Венгрия меняет правила предоставления жилья украинским беженцам: что нужно знать

Венгрия с 21 августа 2024 года меняет правила предоставления жилищной помощи украинским беженцам. Теперь право на субсидированное жилье будут иметь только те, кто прибыл из регионов, определенных правительством как пострадавшие от войны. Об этом сообщает УВКБ ООН в Венгрии.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

В список таких регионов включено 13 областей Украины, среди которых Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская, Луганская, Житомирская области, а также Автономная Республика Крым и Севастополь.

Беженцы из других регионов Украины лишатся права на бесплатное жилье с 21 августа, но смогут проживать в нем до 20 августа. При подаче заявления на получение субсидированного жилья беженцам нужно будет предоставить документы, подтверждающие их место жительства в Украине.

Также право на получение субсидированного жилья после 21 августа сохраняется для несовершеннолетних, одного из родителей ребенка до 18 лет (при условии совместного проживания), беременных женщин, людей с инвалидностью и лиц старше 65 лет. Все они должны быть зарегистрированы как лица, нуждающиеся в временной защите, и иметь постоянное место жительства на территории Украины, пострадавшей от войны.

Кроме того, после 21 августа 2024 года владельцы жилья не будут получать государственные субсидии на размещение других категорий беженцев, поэтому людей могут попросить выселиться.

Также правительство не будет предоставлять альтернативные варианты размещения, однако трудоустроенные беженцы смогут получить поддержку от своего работодателя.

​Однако, прибывая из Украины в Венгрию, беженцы могут обратиться к организациям, оказывающим помощь на границе: с едой, юридической помощью, поиском транспорта, жильем, предметами первой необходимости и другими потребностями.