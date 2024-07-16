Угорщина змінює правила надання житла українським біженцям: що потрібно знати

Угорщина з 21 серпня 2024 року змінює правила надання житлової допомоги українським біженцям. Тепер право на субсидоване житло матимуть лише ті, хто прибув з регіонів, визначених урядом як постраждалі від війни. Про це повідомляє УВКБ ООН в Угорщині.

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До переліку таких регіонів включено 13 областей України, серед яких Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Луганська, Житомирська області, а також Автономна Республіка Крим та місто Севастополь.

Біженці з інших регіонів України втратять право на безкоштовне житло з 21 серпня, але зможуть проживати в ньому до 20 серпня. При подачі заяви на отримання субсидованого житла біженцям потрібно буде надати документи, що підтверджують їхнє місце проживання в Україні.

Також право на отримання субсидованого житла після 21 серпня зберігається для неповнолітніх, одного з батьків дитини до 18 років (за умови спільного проживання), вагітних жінок, людей з інвалідністю та осіб старше 65 років. Усі вони повинні бути зареєстровані як особи, які потребують тимчасового захисту, та мати постійне місце проживання на території України, що постраждала від війни.

Крім того, після 21 серпня 2024 року власники житла не отримуватимуть державних субсидій на розміщення інших категорій біженців, тому людей можуть попросити виселитися.

Також Уряд не надаватиме альтернативних варіантів розміщення, однак працевлаштовані біженці зможуть отримати підтримку від свого роботодавця.

​​Однак, прибуваючи з України до Угорщини, біженці можуть звернутися до організацій, які надають допомогу на кордоні: з їжею, юридичною допомогою, пошуком транспорту, житлом, предметами першої необхідності та іншими потребами.