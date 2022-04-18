Верещук: 18 апреля гуманитарных коридоров не будет

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 18 апреля гуманитарных коридоров не запланировано. Об их открытии уже второй день подряд не смогли договориться с оккупантами.

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Украинская сторона 17 апреля вела долгие и сложные переговоры с представителями РФ по открытию "зеленых коридоров" из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара.

Пытались договориться о коридорах из Херсонской и Луганской областей.

"Однако в нарушение международного гуманитарного права российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов. Поэтому из соображений безопасности было принято решение сегодня не открывать гуманитарные коридоры", — констатировала Верещук.

В то же время в Луганской области, где начались ужесточенные бои, 18 апреля удалось вывезти 67 жителей. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram сообщил, что людей вывезли из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска и Горного.

"Безопасная ситуация меняется каждый час. Там, где с утра еще было безопасно, сейчас разрываются российские снаряды. Эвакуацию проводим очень осторожно и в то же время быстро. Главное – уберечь людей от вражеских пуль", — отметил Гайдай.

Из многих населенных пунктов уже невозможно вывезти людей. В городе Кременная Луганской области, которую 18 апреля враг взял под контроль, российские военные открыли огонь по гражданскому автомобилю, на котором мирные жители пытались эвакуироваться.