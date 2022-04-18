Верещук: 18 квітня гуманітарних коридорів не буде

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на 18 квітня гуманітарних коридорів не заплановано. Про їхнє відкриття вже другий день поспіль не змогли домовитися з окупантами.

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Українська сторона 17 квітня вела довгі та складні переговори з представниками РФ щодо відкриття "зелених коридорів" з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодару.

Намагалися домовитися про коридори з Херсонської та Луганської областей.

"Однак, порушуючи міжнародне гуманітарне право, російські окупанти не припиняють блокування та обстріл гуманітарних маршрутів. Тому з міркувань безпеки було прийнято рішення сьогодні не відкривати гуманітарні коридори", — констатувала Верещук.

Водночас на Луганщині, де почалися жорсткі бої, 18 квітня вдалося вивезти 67 мешканців. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram повідомив, що людей вивезли з Сєверодонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська та Гірського.

"Безпечна ситуація змінюється щогодини. Там, де з ранку ще було безпечно, зараз розриваються російські снаряди. Евакуацію проводимо дуже обережно і водночас швидко. Головне – вберегти людей від ворожих куль", — зазначив Гайдай.

З багатьох населених пунктів вже неможливо вивезти людей. У місті Кремінна Луганської області, яку 18 квітня ворог узяв під контроль, російські військові відкрили вогонь по цивільному автомобілю, на якому мирні жителі намагалися евакуюватися.