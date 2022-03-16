Верещук: в заблокированные населенные пункты Харьковской и Киевской областей поставят гуманитарную помощь

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук вечером 16 марта провела брифинг, в ходе которого сообщила результаты работы гуманитарных коридоров за прошедшие сутки и рассказала о планах по обеспечению мирных жителей продовольствием в самых горячих точках.

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"Планируем организовать коридоры для поставок гуманитарной помощи в заблокированные населенные пункты Харьковской и Киевской областей", — сообщила Верещук.

Также 17 марта украинская сторона будет продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить режим тишины на Донецком направлении, а именно в сторону Мариуполя.

16 марта, как сообщила Верещук, украинскую колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации не пропустили в Мариуполь. В тоже время относительно успешно организован сбор людей, выбравшихся из заблокированного Мариуполя в Бердянск.

"Сейчас все 15 автобусов с марцупольцами доехали в Запорожье", — добавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Всего за 16 марта из Мариуполя в Запорожье прибыло 6426 людей, из них – 2039 детей.

Верещук во время брифинга также напомнила, что 16 марта успешно завершилась спецоперация по освобождению из российского плена мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Совсем скоро Федоров вернется к своим обязательствам, как мэр украинского Мелитополя.