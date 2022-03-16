Верещук: у заблоковані населені пункти Харківської та Київської областей поставлять гуманітарну допомогу

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук увечері 16 березня провела брифінг, під час якого повідомила результати роботи гуманітарних коридорів минулої доби та розповіла про плани щодо забезпечення мирних жителів продовольством у найгарячіших точках.

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"Плануємо організувати коридори для постачання гуманітарної допомоги до заблокованих населених пунктів Харківської та Київської областей", - повідомила Верещук.

Також 17 березня українська сторона продовжуватиме робити все можливе, щоб забезпечити режим тиші на Донецькому напрямку, а саме у бік Маріуполя.

16 березня, як повідомила Верещук, українську колону із продовольством та автобусами для евакуації не пропустили до Маріуполя. Водночас відносно успішно організовано збір людей, які вибралися із заблокованого Маріуполя до Бердянська.

"Зараз усі 15 автобусів із марцупольцями доїхали до Запоріжжя", - додала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Загалом за 16 березня з Маріуполя до Запоріжжя прибуло 6426 людей, з них – 2039 дітей.

Верещук під час брифінгу також нагадала, що 16 березня успішно завершилася спецоперація зі звільнення з російського полону мера Мелітополя Івана Федорова.

Незабаром Федоров повернеться до своїх зобов'язань, як мер українського Мелітополя.