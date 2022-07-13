Военные и правоохранители должны сдать свои ДНК-данные - МВД

В связи с принятием закона о государственной регистрации геномной информации человека, пока в Украине действует военное положение, военные и правоохранители должны сдать свои ДНК-данные.

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Об этом заявил заместитель главы МВД Игорь Бондаренко в эфире национального телемарафона в среду, 13 июля.

"У обязательной регистрации есть такая норма, что на период действия военного положения отбираются образцы ДНК у военнослужащих и у сотрудников правоохранительных органов. То есть у тех представителей профессий, среди которых мы имеем наибольшие потери в войне", - сказал Бондаренко.

Он отметил, что данные военных не вносятся сразу в реестр ДНК. Они хранятся в личных делах и принимаются только при необходимости.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект о государственной регистрации геномной информации человека. Таким образом в Украине будет создана база ДНК.

Законом предусмотрено создание Электронного реестра геномной информации человека, держателем которого является Министерство внутренних дел.