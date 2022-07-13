Військові та правоохоронці мають здати свої ДНК-дані - МВС

У зв'язку з прийняттям закону про державну реєстрацію геномної інформації людини, доки в Україні діє воєнний стан, військові та правоохоронці мають здати свої ДНК-дані.

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Про це заявив заступник голови МВС Ігор Бондаренко в ефірі національного телемарафону у середу, 13 липня.

"Обов'язкова реєстрація має таку норму, що на період дії військового стану відбираються зразки ДНК у військовослужбовців та у співробітників правоохоронних органів. Тобто у представників професій, серед яких ми маємо найбільші втрати на війні", - сказав Бондаренко.

Він зазначив, що дані військових не вносяться одразу до реєстру ДНК. Вони зберігаються у особистих справах і приймаються лише за необхідності.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила загалом законопроект про державну реєстрацію геномної інформації людини. Таким чином, в Україні буде створено базу ДНК.

Законом передбачено створення електронного реєстру геномної інформації людини, власником якого є Міністерство внутрішніх справ.