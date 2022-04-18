Впервые с 24 февраля в Украину из Польши въехало больше людей, чем уехало

По данным пограничной службы Польши, в субботу, 16 апреля, в Украину въехало 22 000 человек, в то время как 19 200 уехали. Такая тенденция фиксируется впервые со дня полномасштабного вторжения России в Украину.

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Об этом сообщает издание BBC.

Известно, что некоторые возвращаются, чтобы увидеть семью, возможно, всего на несколько дней. Другие едут домой и говорят пограничникам, что останутся, несмотря на предупреждение таких чиновников, как мэр Киева Виталий Кличко, который заявил, что пока опасно возвращаться в столицу.

Отметим, по данным Организации Объединенных Наций, миллионы людей уехали из Украины с начала полномасштабной войны, но более 650 000 уже вернулись через польскую границу.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, по которым украинцы активно начинают возвращаться на довоенные рабочие места. Так, среди тех, кто имел работу до 24 февраля, продолжают работать 58%.

Напомним, что в период с 24 февраля в Польшу из Украины выехало уже 2,5 миллиона человек, сообщает Пограничная служба Польши. В то же время из Польши в Украину выехало за этот период 471 тысяча человек.

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