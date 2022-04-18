Вперше з 24 лютого в Україну з Польщі в'їхало більше людей, ніж виїхало

За даними прикордонної служби Польщі, в суботу, 16 квітня, в Україну в'їхало 22 000 людей, тоді як 19 200 виїхали. Це вперше з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли повернулося більше людей, ніж виїхало.

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Про це повідомляє видання BBC.

Відомо, що деякі повертаються, щоб побачити сім’ю, можливо, лише на кілька днів. Інші їдуть додому і кажуть прикордонникам, що залишаться, незважаючи на попередження таких чиновників, як мер Києва Віталій Кличко, який заявив, що поки що небезпечно повертатися до столиці.

Зазначимо, за даними Організації Об’єднаних Націй, мільйони людей виїхали з України з початку повномасштабної війни, але більше 650 000 вже повернулися через польський кордон.

Раніше соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати опитування, за якими українці активно починають повертатися на свої довоєнні робочі місця. Так серед тих, хто мав роботу до 24 лютого, продовжують працювати 58%.

Напомним, что в период с 24 февраля в Польшу из Украины выехало уже 2,5 миллиона человек, сообщает Пограничная служба Польши. В то же время из Польши в Украину выехало за этот период 471 тысяча человек.

Фото: ua.depositphotos.com