ВСУ продвинулись в глубину обороны врага на Бердянском направлении

На юге Украины Силы обороны продолжают проводить наступательные действия. На Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны врага до 2 км.

Об этом сообщает пресс-центр Сил обороны таврического направления.

"Закрепляемся на достигнутых рубежах. Проводим аэроразведку. Наносим поражения по выявленным целям противника. Осуществляется контрбатарейная борьба. Проводится разминирование", - коротко рассказали в пресс-центре о действиях защитников.

Захватчики оказывают системное сопротивление, но украинским военным удается давить на соответствующие участки фронта. За сутки 3 июля на Таврическом направлении ликвидировали 72 оккупантов, еще 166 россиян ранены. Также украинские военные уничтожают технику и командные пункты россиян.

"Эта статистика указывает на то, какой колоссальный объем работы выполняют Силы обороны таврического направления. Интенсивность наращивается", - подытожили военные.

Оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты и пытаются продвигаться на некоторых участках — успехов не имеют.

За неделю, с 26 июня по 2 июля, украинские защитники в общей сложности освободили 37,4 кв км на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Именно в результате улучшения оперативного положения и выравнивания линии фронта освободившаяся площадь увеличена на 9 кв км.