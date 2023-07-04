ЗСУ просунулися в глибину оборони ворога на Бердянському напрямку

На півдні України Сили оборони продовжують проводити наступальні дії. На Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування в глибину оборони ворога до 2 кілометрів.

Про це повідомляє пресцентр Сил оборони таврійського спрямування.

"Закріплюємось на досягнутих рубежах. Проводимо аеророзвідку. Завдаємо уражень по виявлених цілях противника. Здійснюється контрбатарейна боротьба. Проводиться розмінування", — коротко розповіли у пресцентрі про дії захисників.

Загарбники чинять системний спротив, але українським військовим вдається тиснути на відповідні ділянки фронту. За добу 3 липня на Таврійському напрямку ліквідували 72 окупантів, ще 166 росіян поранені. Також українські військові знищують техніку та командні пункти росіян.

"Ця статистика вказує на те, який колосальний об'єм роботи виконують Сили оборони таврійського напрямку. Інтенсивність нарощується", — підсумовують військові.

Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти та намагаються просуватися на деяких ділянках — успіхів не мають.

За тиждень, з 26 червня по 2 липня, українські захисники загалом звільнили 37,4 кв км на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Саме в результаті покращення оперативного положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кв.км.