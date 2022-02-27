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ВСУ просят украинцев помочь в поиске колонны вражеской техники, обозначенной буквой V
Вооруженные силы Украины разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Военные просят украинцев подключиться к поиску этой колонны. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
В ведомстве отмечают, что буквой V обозначили себя особо опасные террористы, в Украине у них спецзадание. Известно, что техника движется в сторону Киева, и очень важно разыскать их как можно быстрее.
"Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает местонахождение этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам или по возможности заблокировать их дальнейшее перемещение", — подчеркнули в МВД.
Чтобы сообщить любую информацию о передвижении этой колоны техники, нужно просто написать в чат-бот.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Тем временем ВСУ продолжают активно унижать колоны военной техники армии Российской Федерации. 27 февраля беспилотники “Байрактар” Вооруженных сил Украины обстреляли колонну российских оккупационных сил в районе села Чернобаевка Херсонской области.
24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.