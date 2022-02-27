ЗСУ просять українців допомогти у пошуку колони ворожої техніки, позначеної літерою V

Збройні сили України розшукують колону ворожої техніки, позначену літерою V. Військові просять українців підключитись до пошуку цієї колони. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

У відомстві зазначають, що буквою V позначили себе особливо небезпечні терористи, в Україні вони мають спецзавдання. Відомо, що техніка рухається у бік Києва, і дуже важливо розшукати їх якнайшвидше.

"Звертаємось до всіх громадян Київської області та Києва! Всі, хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або по можливості заблокувати їхнє подальше переміщення", — підкреслили в МВС.

Щоб повідомити будь-яку інформацію про рух цієї колони техніки, потрібно просто написати в чат-бот.

Тим часом ЗСУ продовжують активно принижувати колони військової техніки армії Російської Федерації. 27 лютого безпілотники "Байрактар" Збройних сил України обстріляли колону російських окупаційних сил у районі села Чорнобаївка Херсонська область.