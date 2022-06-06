ВСУ с начала войны уничтожили более 31 тысячи российских оккупантов, - Генштаб

С начала широкомасштабного вторжения в Украину русские войска потеряли около 31 250 военных. Также ВСУ уничтожили 1386 танков и 3400 боевых бронированных машин.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Боевые потери противника на 6 июня ориентировочно составили:

Личный состав – около 31250 (+100);

Танки – 1386 (+5);

Боевые бронированные машины – 3400 (+8);

Артиллерийские системы – 690 (+4);

РСЗО – 207 (+0);

Средства ПВО – 96 (+1);

Самолеты – 211 (+1);

Вертолеты – 176 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3);

Крылатые ракеты – 125 (+3);

Корабли/катера – 13(+0);

Автомобильная техника и автоцистерны – 2395 (+35);

Специальная техника – 53 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Напомним, армия Российской Федерации пытается возобновить наступление на Славянском направлении, в связи с чем РФ собрала до 20 батальонных тактических групп.

В частности, с 1 июня начато проведение мероприятий боевой подготовки подразделений вооруженных сил Беларуси в Брестской области. Угроза ракетных ударов из Беларуси остается.