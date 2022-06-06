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ВСУ с начала войны уничтожили более 31 тысячи российских оккупантов, - Генштаб
С начала широкомасштабного вторжения в Украину русские войска потеряли около 31 250 военных. Также ВСУ уничтожили 1386 танков и 3400 боевых бронированных машин.
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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Боевые потери противника на 6 июня ориентировочно составили:
- Личный состав – около 31250 (+100);
- Танки – 1386 (+5);
- Боевые бронированные машины – 3400 (+8);
- Артиллерийские системы – 690 (+4);
- РСЗО – 207 (+0);
- Средства ПВО – 96 (+1);
- Самолеты – 211 (+1);
- Вертолеты – 176 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3);
- Крылатые ракеты – 125 (+3);
- Корабли/катера – 13(+0);
- Автомобильная техника и автоцистерны – 2395 (+35);
- Специальная техника – 53 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, армия Российской Федерации пытается возобновить наступление на Славянском направлении, в связи с чем РФ собрала до 20 батальонных тактических групп.
В частности, с 1 июня начато проведение мероприятий боевой подготовки подразделений вооруженных сил Беларуси в Брестской области. Угроза ракетных ударов из Беларуси остается.