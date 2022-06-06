ЗСУ з початку війни знищили понад 31 тисячу російських окупантів, - Генштаб

З початку широкомасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 31 250 військових. Також ВСУ знищили 1386 танків та 3400 бойових броньованих машин.

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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Бойові втрати противника на 6 червня орієнтовно склали:

Особовий склад - близько 31250 (+100);

Танки - 1386 (+5);

Бойові броньовані машини - 3400 (+8);

Артилерійські системи - 690 (+4);

РСЗВ - 207 (+0);

Засоби ППО - 96 (+1);

Літаки - 211 (+1);

Вертольоти - 176 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3);

Крилаті ракети - 125 (+3);

Кораблі / катери - 13 (+0);

Автомобільна техніка та автоцистерни - 2395 (+35);

Спеціальна техніка - 53 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Нагадаємо, армія Російської Федерації намагається відновити наступ на Слов'янському напрямі, у зв'язку з чим РФ зібрала до 20 батальйонних тактичних груп.

Зокрема, з 1 червня розпочато проведення заходів бойової підготовки підрозділів збройних сил Білорусі у Брестській області. Загроза ракетних ударів з Білорусі досі залишається.