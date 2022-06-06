- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
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ЗСУ з початку війни знищили понад 31 тисячу російських окупантів, - Генштаб
З початку широкомасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 31 250 військових. Також ВСУ знищили 1386 танків та 3400 бойових броньованих машин.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Бойові втрати противника на 6 червня орієнтовно склали:
- Особовий склад - близько 31250 (+100);
- Танки - 1386 (+5);
- Бойові броньовані машини - 3400 (+8);
- Артилерійські системи - 690 (+4);
- РСЗВ - 207 (+0);
- Засоби ППО - 96 (+1);
- Літаки - 211 (+1);
- Вертольоти - 176 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3);
- Крилаті ракети - 125 (+3);
- Кораблі / катери - 13 (+0);
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 2395 (+35);
- Спеціальна техніка - 53 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, армія Російської Федерації намагається відновити наступ на Слов'янському напрямі, у зв'язку з чим РФ зібрала до 20 батальйонних тактичних груп.
Зокрема, з 1 червня розпочато проведення заходів бойової підготовки підрозділів збройних сил Білорусі у Брестській області. Загроза ракетних ударів з Білорусі досі залишається.