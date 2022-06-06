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Війна Війна
Категорія
Суспільство
Дата публікації

ЗСУ з початку війни знищили понад 31 тисячу російських окупантів, - Генштаб

російські військові, війна в Україні, окупанти, армія РФ, російська армія

З початку широкомасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 31 250 військових. Також ВСУ знищили 1386 танків та 3400 бойових броньованих машин. 

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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. 

Бойові втрати противника на 6 червня орієнтовно склали: 

  • Особовий склад - близько 31250 (+100);   
  • Танки - 1386 (+5); 
  • Бойові броньовані машини - 3400 (+8); 
  • Артилерійські системи - 690 (+4); 
  • РСЗВ - 207 (+0); 
  • Засоби ППО - 96 (+1); 
  • Літаки - 211 (+1); 
  • Вертольоти - 176 (+1); 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3); 
  • Крилаті ракети - 125 (+3); 
  • Кораблі / катери - 13 (+0); 
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2395 (+35);  
  • Спеціальна техніка - 53 (+0). 

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Нагадаємо, армія Російської Федерації намагається відновити наступ на Слов'янському напрямі, у зв'язку з чим РФ зібрала до 20 батальйонних тактичних груп. 

Зокрема, з 1 червня розпочато проведення заходів бойової підготовки підрозділів збройних сил Білорусі у Брестській області. Загроза ракетних ударів з Білорусі досі залишається.  

Автор:
Анастасія Дєдковська