ЮНИСЕФ даст $100 миллионов на помощь украинским многодетным семьям зимой

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предоставит денежную помощь на общую сумму 102 миллиона долларов для 123 тысяч украинских семей с четырьмя и более детьми, а также семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

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"Благодаря сотрудничеству Минсоцполитики с ЮНИСЕФ 123 тысяч многодетных семей и тех, у которых есть ребенок с инвалидностью, получат от этой организации существенную финансовую помощь, чтобы пережить сложный зимний период. Мы благодарны Детскому фонду ООН и продолжаем нашу совместную работу для поддержки семей", - отметила министр Оксана Жолнович.

Как указал глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, дополнительные финансовые ресурсы позволят семьям приобрести самые необходимые вещи.

"70 тысяч школьных портфелей с канцелярскими принадлежностями, товарами для обучения и творчества, которые будут раздавать на борту поезда "Укрзализныци", направляющегося на восток Украины, — это наш способ помочь детям, пострадавшим от войны, учиться и развиваться, а также развлекаться, что очень важно для их психического здоровья", – отметил он. При этом другие подробности в сообщении не приводятся. Сама УЗ пока также о таком пока не сообщала.

По словам Шахина, денежная помощь и подарки пригодятся к праздникам, а также подарят надежду и счастье детям, которые в последние десять месяцев почти ежедневно страдали от войны. Он выразил надежду, что хотя бы на эти праздничные дни ЮНИСЕФ сможет вернуть такие семьи к нормальной жизни "при всей ненормальности ситуации".

Отметим, что фонд начал совместную с Минсоцполитики гуманитарную программу денежной помощи 31 марта этого года. Ее цель - помочь удовлетворить потребности семей с детьми в Украине, которые являются одними из самых уязвимых к последствиям войны. По состоянию на 30 ноября 196,4 тысячи семей в Украине получили денежную помощь на общую сумму 191 миллион долларов.

Программа финансовой помощи ЮНИСЕФ финансируется Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации ООН, Европейским союзом, правительствами Болгарии, Германии, Италии, Испании, Швеции и Великобритании, а также гуманитарными ресурсами ЮНИСЕФ.

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