ЮНІСЕФ дасть $100 мільйонів на допомогу українським багатодітним родинам взимку

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) надасть грошову допомогу на загальну суму 102 мільйона доларів для 123 тисяч українських родин з чотирма та більше дітьми, а також родин, які виховують дітей з інвалідністю. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Завдяки співпраці Мінсоцполітики з ЮНІСЕФ 123 тисячі багатодітних сімей та тих, у яких є дитина з інвалідністю, отримають від цієї організації суттєву фінансову допомогу, щоб пережити складний зимовий період. Ми вдячні Дитячому фонду ООН та продовжуємо нашу спільну роботу для підтримки родин", - зазначила міністр Оксана Жолнович.

Як вказав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін, додаткові фінансові ресурси дадуть змогу сім'ям придбати найнеобхідніші речі.

"70 тисяч шкільних портфелів із канцелярським приладдям, товарами для навчання та творчості, які роздаватимуть на борту потяга "Укрзалізниці", що прямує на схід України, — це наш спосіб допомогти дітям, які постраждали від війни, вчитися та розвиватися, а також розважатися, що дуже важливо для їхнього психічного здоров'я", - зазначив він. При цьому інші подробиці у повідомленні не наводяться. Сама УЗ поки також про таке не повідомляла.

За словами Шахіна, грошова допомога та подарунки стануть у пригоді до свят, а також подарують надію та щастя дітям, які впродовж останніх десяти місяців майже щоденно потерпали від війни. Він висловив сподівання, що бодай на ці святкові дні ЮНІСЕФ зможе повернути такі сім'ї до нормального життя "попри всю ненормальність ситуації".

Зазначимо, що фонд розпочав спільну з Мінсоцполітики гуманітарну програму грошової допомоги 31 березня цього року. Вона має на меті допомогти задовольнити потреби сімей із дітьми в Україні, які є одними з найбільш вразливих до наслідків війни. Станом на 30 листопада 196,4 тисячі сімей в Україні отримали грошову допомогу на загальну суму 191 мільйон доларів.

Програма грошової допомоги ЮНІСЕФ фінансується Центральним фондом реагування на надзвичайні ситуації ООН, Європейським союзом, урядами Болгарії, Німеччини, Італії, Іспанії, Швеції та Великої Британії, а також гуманітарними ресурсами ЮНІСЕФ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com