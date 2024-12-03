За год с помощью новой системы регистрации гумпомощи зарегистрировали 128 тыс. грузов: что везли

За год работы Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи было зарегистрировано 128 тыс. грузов. Об этом сообщает Правительственный портал.

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Указывается, что вся помощь была ввезена легально и прозрачно, а организации могли ее оформить быстро и без бумаг.

Что чаще всего ввозили

В настоящее время система насчитывает более 11 тыс. получателей, в том числе общественные и благотворительные организации, волонтерские сообщества и реабилитационные учреждения.

Чаще всего ввозили :

● продовольственные товары;

● топливо;

● технические средства;

● лекарственные средства и медицинские изделия.

Что известно об Автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи

Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи обеспечивает прозрачный учет получателей гуманитарной помощи и грузов.

Цифризация этого процесса значительно упрощает бюрократические процедуры для волонтеров, общественных и благотворительных организаций, а также фондов.

Важным условием для ввоза гуманитарной помощи из-за границы является включение в Единый реестр получателей помощи.

Подробную инструкцию по использованию системы можно найти по ссылке. Также по ссылке можно найти ответы на вопросы, которые чаще всего возникали при введении новых правил.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2024 года ввезти гуманитарную помощь в Украину будет возможно только с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи. 31 марта завершился переходный период, во время которого в Украину можно было завозить гуманитарную помощь, используя бумажные декларации.