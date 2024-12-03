За рік через нову систему реєстрації гумдопомоги зареєстрували 128 тис. вантажів: що ввозили

За рік роботи Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги було зареєстровано 128 тис. вантажів. Про це інформує Урядовий портал.

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Зазначається, що вся допомога була ввезена легально й прозоро, а організації могли її оформити швидко та без паперів.

Що найчастіше ввозили

На сьогодні система налічує понад 11 тис. отримувачів, серед яких громадські та благодійні організації, волонтерські спільноти та реабілітаційні установи.

Частіше за все ввозили:

● продовольчі товари;

● паливо;

● технічні засоби;

● лікарські засоби та медичні вироби.

Що відомо про Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги

Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги забезпечує прозорий облік отримувачів гуманітарної допомоги та вантажів.

Цифровізація цього процесу значно спрощує бюрократичні процедури для волонтерів, громадських та благодійних організацій, а також фондів.

Важливою умовою для ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону є включення до Єдиного реєстру отримувачів допомоги.

Детальну інструкцію з користування системою можна знайти за посиланням. Також за посиланням можна знайти відповіді на запитання, які найчастіше виникали під час запровадження нових правил.

Раніше повідомлялось, що з 1 квітня 2024 року завезти гуманітарну допомогу до України буде можливо тільки з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. 31 березня завершився перехідний період, під час якого в Україну можна було завозити гуманітарну допомогу, використовуючи паперові декларації.