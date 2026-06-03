Зачем нам электронные трудовые книжки и что изменится после июня 2026 года

Друзья, в последнее время получаю много вопросов по оцифровке трудовых книжек. Тема действительно важна, ведь касается практически каждого работающего украинца. И сделать оцифровку нужно до 10 июня этого года. Вокруг этой реформы уже возникло много мифов: кто-то пугает штрафами, кто-то переживает из-за потери стажа.

Давайте разберемся во всем спокойно.

Что происходит и зачем это нужно?

Государство продолжает реформу цифровизации социальной сферы. Суть процесса проста: данные из наших старых бумажных трудовых книжек переносятся в электронный реестр Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Для чего это делается? Здесь есть три вполне прагматических причины:

Надежность. Бумажный документ может быть потерян, он может сгореть или испортиться (особенно в наших нынешних реалиях). Электронная система хранит данные на защищенных серверах с постоянным резервным копированием. Удобство. Вы можете в любой момент зайти в интернет и посмотреть свой реальный страховой стаж. Автоматическая пенсия. Это главная цель. Когда придет время, государство само, без ваших визитов в кабинеты и сбора десятков справок, назначит и начислит вам пенсию.

О сроках: почему именно июнь 2026 года?

Переходный период длится пять лет – с 2021 по 10 июня 2026 года. Почему так долго? Потому что это огромный массив работы. В Украине миллионы трудовых книг. Каждое из них нужно не просто отсканировать, а внимательно проверить.

Часто в старых записях есть ошибки: нечеткие печати, исправления "от руки", отсутствие подписей. На исправление этих неточностей, запросы в архивы, а иногда и суды, нужно время. Кроме того, это большая нагрузка на бухгалтеров предприятий. Пять лет – это вполне адекватный срок, чтобы все сделать без спешки и хаоса.

Что изменится после дедлайна?

После 10 июня 2026 года бумажная трудовая книжка официально перестанет быть обязательным документом. Работодатель больше не будет хранить ее у себя – ее отдадут вам на руки как личный архивный документ.

Основным документом станет именно электронная трудовая. Все новые записи о вашей работе будут появляться там автоматически. При трудоустройстве все станет проще, а главное – вы сами сможете контролировать своего работодателя: честно ли он платит за вас взносы и правильно ли отражается ваш стаж.

Что делать, если вы не успеваете до июня 2026?

Хочу сразу успокоить: никаких штрафов не будет, и стаж никто не аннулирует. Дата 10 июня 2026 года – это организационный ориентир для государства и предприятий, а не "точка невозврата". Подать документы можно и позже.

Однако затягивать не стоит. После завершения массового перехода процедура для отдельного человека может стать немного более длинной и менее удобной. Потому лучше сделать все вовремя.

Кто должен подавать документы и как это сделать?

Закон позволяет сделать это как работодателю, так и самому работнику.

Если вы работаете наемным работником: обычно это задача вашего отдела кадров или бухгалтерии. Они сканируют книгу, заверяют своей электронной подписью и отправляют в ПФУ.

Если вы ФЛП, самозанятое лицо или временно не работаете: вы делаете это самостоятельно.

Как сделать это? Есть два простых пути:

Онлайн: зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, скачать качественные скан-копии страниц своей трудовой и подписать их своим КЭП (квалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно сделать через ваш интернет-банкинг за минуту). Офлайн: если вы не дружите с интернетом, просто возьмите бумажную книжку и придите в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда. Там специалисты сделают все за вас.

Важное замечание для пенсионеров: Если вы уже получаете пенсию и ваш стаж полностью учтен, оцифровывать трудовую вам не нужно. Это касается только тех, кто еще работает или планирует выходить на пенсию в будущем.

О возможных ошибках и рисках

Государство готово к электронному учету, но "человеческий фактор" никуда не исчезает. Иногда Пенсионный фонд может вернуть документы. Почему это случается?

Плохо виден текст на сканах (размазанные фото, обрезанные края);

Ошибка в букве имени или фамилии между паспортом и трудовой;

Отсутствует или нечитаемая печать на записи об увольнении или приеме на работу.

Всё это не страшно. Любую ошибку можно исправить: пересканировать документ более качественно, взять справку с предприятия или из архива и подать документы снова.

Если ваша бумажная трудовая книжка была потеряна – это тоже не катастрофа. Если данные о работе за последние годы уже есть в базе ПФУ, восстанавливать ничего не придется. Если же утрачены старые записи – их можно восстановить через справки с мест работы или архивы, и после этого сразу оцифровать.

Мой совет

Цифровизация – это не дополнительный бюрократический барьер, а упрощение нашей с вами жизни в будущем. Бумажные книги постепенно уйдут в прошлое, когда в свое время отошли сберегательные книги или бумажные авиабилеты.

Мой вам совет: проверьте свои документы уже сейчас, время еще есть. Если вы работаете – спросите у кадровика, передали ли ваши данные. Если вы занимаетесь этим сами – выделите 15 минут, сделайте качественные фото страниц и загрузите их на портал.

Заботьтесь о своем комфорте и своей будущей защите раньше времени. Спокойно и без спешки.