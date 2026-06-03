Навіщо нам електронні трудові книжки і що зміниться після червня 2026 року

Друзі, останнім часом отримую чимало запитань щодо оцифрування трудових книжок. Тема дійсно важлива, адже стосується практично кожного працюючого українця. І зробити оцифровку потрібно до 10 червня цього року. Навколо цієї реформи вже виникло багато міфів: хтось лякає штрафами, хтось переживає через втрату стажу.

Давайте розберемося в усьому спокійно.

Що відбувається і навіщо це потрібно?

Держава продовжує реформу цифровізації соціальної сфери. Суть процесу проста: дані з наших старих паперових трудових книжок переносяться до електронного реєстру Пенсійного фонду України (ПФУ).

Навіщо це робиться? Тут є три цілком прагматичні причини:

Надійність. Паперовий документ можна загубити, він може згоріти чи зіпсуватися (особливо в наших нинішніх реаліях). Електронна система зберігає дані на захищених серверах із постійним резервним копіюванням. Зручність. Ви в будь-який момент можете зайти в інтернет і подивитися свій реальний страховий стаж. Автоматична пенсія. Це головна мета. Коли прийде час, держава сама, без жодних ваших візитів до кабінетів та збору десятків довідок, призначить і нарахує вам пенсію.

Про терміни: чому саме червень 2026 року?

Перехідний період триває п’ять років – з 2021 по 10 червня 2026 року. Чому так довго? Бо це величезний масив роботи. В Україні мільйони трудових книжок. Кожну з них потрібно не просто відсканувати, а уважно перевірити.

Часто у старих записах є помилки: нечіткі печатки, виправлення "від руки", відсутність підписів. На виправлення цих неточностей, запити в архіви, а іноді й суди, потрібен час. Крім того, це велике навантаження на бухгалтерів підприємств. П’ять років – це цілком адекватний строк, щоб усе зробити без поспіху та хаосу.

Що зміниться після дедлайну?

Після 10 червня 2026 року паперова трудова книжка офіційно перестане бути обов'язковим документом. Роботодавець більше не буде зберігати її у себе – її віддадуть вам на руки як особистий архівний документ.

Основним документом стане саме електронна трудова. Усі нові записи про вашу роботу з'являтимуться там автоматично. При працевлаштуванні все стане простіше, а головне – ви самі зможете контролювати свого роботодавця: чи чесно він платить за вас внески і чи правильно відображається ваш стаж.

Що робити, якщо ви не встигаєте до червня 2026 року?

Хочу одразу заспокоїти: ніяких штрафів не буде, і стаж ніхто не анулює. Дата 10 червня 2026 року – це організаційний орієнтир для держави та підприємств, а не "точка неповернення". Подати документи можна буде і пізніше.

Проте, затягувати не варто. Після завершення масового переходу процедура для окремої людини може стати трохи довшою та менш зручною. Тому краще зробити все вчасно.

Хто має подавати документи і як це зробити?

Закон дозволяє зробити це як роботодавцю, так і самому працівнику.

Якщо ви працюєте найманим працівником: зазвичай це завдання вашого відділу кадрів або бухгалтерії. Вони сканують книжку, завіряють своїм електронним підписом і відправляють у ПФУ.

Якщо ви ФОП, самозайнята особа або тимчасово не працюєте: ви робите це самостійно.

Як зробити це самому? Є два прості шляхи:

Онлайн: зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, завантажити якісні скан-копії сторінок своєї трудової та підписати їх своїм КЕП (кваліфікованим електронним підписом, який можна безкоштовно зробити через ваш інтернет-банкінг за хвилину). Офлайн: якщо ви не товаришуєте з інтернетом, просто візьміть паперову книжку і прийдіть до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду. Там спеціалісти зроблять усе за вас.

Важливе зауваження для пенсіонерів: Якщо ви вже отримуєте пенсію і ваш стаж повністю враховано, оцифровувати трудову вам не потрібно. Це стосується лише тих, хто ще працює або планує виходити на пенсію в майбутньому.

Про можливі помилки та ризики

Держава готова до електронного обліку, але "людський фактор" нікуди не зникає. Іноді Пенсійний фонд може повернути документи. Чому це трапляється?

Погано видно текст на сканах (розмазані фото, обрізані краї);

Помилка в літері імені чи прізвища між паспортом та трудовою;

Відсутня або нечитабельна печатка на записі про звільнення чи прийом на роботу.

Усе це не страшно. Будь-яку помилку можна виправити: пересканувати документ якісніше, взяти довідку з підприємства або з архіву і подати документи знову.

Якщо ж ваша паперова трудова книжка була втрачена – це теж не катастрофа. Якщо дані про роботу за останні роки вже є в базі ПФУ, відновлювати нічого не доведеться. Якщо ж втрачено старі записи – їх можна відновити через довідки з місць роботи або архіви, і після цього одразу оцифрувати.

Моя порада

Цифровізація – це не додатковий бюрократичний бар'єр, а спрощення нашого з вами життя в майбутньому. Паперові книжки поступово відійдуть у минуле, як свого часу відійшли ощадні книжки чи паперові авіаквитки.

Моя вам порада: перевірте свої документи вже зараз, час ще є. Якщо ви працюєте – запитайте у кадровика, чи передали вже ваші дані. Якщо займаєтеся цим самі – виділіть 15 хвилин, зробіть якісні фото сторінок і завантажте їх на портал.

Дбайте про свій комфорт і свій майбутній захист завчасно. Спокійно та без поспіху.