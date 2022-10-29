Замдиректора разрушенного ударом РФ лицея в Житомире подозревают в оправдании российского вторжения

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместительнице директора лицея №25 в Житомире в оправдывании вооруженной агрессии России против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления ее как внутреннего гражданского конфликта, а также оправдывании и глорифификации лиц, ее осуществлявших. Как говорится в сообщении бюро, женщине инкриминируют часть 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса.

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"В частности, она говорила, что "Россия ничего такого не хотела, это Украина ее спровоцировала", "если бы наше руководство государства могло договориться, шло бы на уступки РФ, то мы бы не знали, что такое война", "Вооруженные силы РФ ведут освободительную борьбу против националистических движений и действующей власти", "ведение войск РФ в Украину, а также введение так называемой "политики Путина" в нашем государстве пойдет на пользу ее развитию", - отмечают в ГБР.

Правоохранители также указывают, что не изменилось мнение педагога и после того, как 4 марта российская армия попала ракетой в ее учебное заведение.

"Помещение было невозможно восстановить, поэтому его снесли. Она же в уничтожении лицея обвинила украинские власти, которые, мол, в ее воображении разместили там оружие... В апреле 2022 года во время собрания коллектива женщина оправдывала Путина, отмечала, что Украина и Россия должны быть единым целым, поддержала оккупацию Крымского полуострова и Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как отмечают также в областной прокуратуре, она заявляла коллегам, пришедшим убирать руины лицея, что руководство Украины спровоцировало россиян, проводящих "спецоперацию", совершить обстрел. По ее мнению, украинские власти должны были договориться с Россией и принять ее условия.

Судя по сообщению, изначально дело расследовало не ГБР, но в конце октября его передали в бюро. Следователи собрали доказательства и сообщили женщине о подозрении, теперь ей может грозить до трех лет лишения свободы. Сотрудники ГБР будут ходатайствовать в суде о взятии подозреваемой под домашний арест и отстранении от должности.

Напомним также, что в июне суд в Киеве признал жителя столицы виновным по более "тяжкой" части 2 этой же статьи из-за "лайка" в соцсети и дали пять лет лишения свободы, но условно - поскольку тот раскаялся и пошел на сделку со следствием .