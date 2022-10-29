Заступницю директора зруйнованого ударом РФ ліцею у Житомирі підозрюють у виправданні російського вторгнення

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступниці директора ліцею №25 в Житомира у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення її як внутрішнього громадянського конфлікту, а також виправдовуванні та глорифікації осіб, які її здійснювали. Як ідеться у повідомленні бюро, жінці інкримінують частину 1 статті 436-2 Кримінального кодексу.

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"Зокрема, вона говорила, що "Росія нічого такого не хотіла, це Україна її спровокувала", "якби наше керівництво держави могло домовитись, йшло б на поступки РФ, то ми б не знали, що таке війна", "Ззбройні сили РФ ведуть визвольну боротьбу проти націоналістичних рухів та чинної влади", "ведення військ РФ в Україну, а також запровадження так званої "політики Путіна" у нашій державі піде на користь її розвитку", - зазначають в ДБР.

Правоохоронці також вказують, що не змінилася думка педагога й після того, коли 4 березня російська армія поцілила ракетою в її навчальний заклад.

"Приміщення було неможливо відновити, тож його знесли. Вона ж у знищенні ліцею звинуватила українську владу, яка, мовляв, у її уяві розмістила там зброю... У квітні 2022 року під час зборів колективу жінка виправдовувала Путіна, наголошувала, що Україна та Росія мають бути єдиним цілим, підтримала окупацію Кримського півострова та Донецької області", - сказано в повідомленні.

Як зазначають в обласній прокуратурі, вона заявляла колегам, які прийшли прибирати руїни ліцею, що керівництво України спровокувало росіян, які проводять "спецоперацію", здійснити обстріл. На її думку, українська влада мала домовитися з Росією та прийняти її умови.

Судячи з повідомлення, спочатку справу розслідувало не ДБР, але в кінці жовтня її передали до бюро. Слідчі зібрали докази і повідомили жінці про підозру, тепер їй може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Працівники ДБР клопотатимуть у суді щодо взяття підозрюваної під домашній арешт та відсторонення від посади.

Нагадаємо також, що у червні суд в Києві визнав мешканця столиці винним за більш "тяжкою" частиною 2 цієї ж статті через "лайк" у соцмережі та дали п'ять років позбавлення волі, але умовно - оскільки той розкаявся та пішов на угоду зі слідством.