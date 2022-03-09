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Категория
Общество
Дата публикации

"Зеленые коридоры": Верещук объявила 6 маршрутов для эвакуации из горячих точек

"Зеленые коридоры": Верещук объявила 6 маршрутов для эвакуации из горячих точек
Украинцы могут эвакуироваться из самых горячих точек. Фото: Facebook Кирилла Тимошенко

Украинские власти договорились с РФ о прекращении огня на некоторых направлениях, что позволит эвакуировать людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия. 

Во время брифинга министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что режим прекращения огня 9 марта объявлен с 9:00 до 21:00.

Эвакуация населения должна состояться по маршрутам:

  • Энергодар – Запорожье;
  • Сумы – Полтава;
  • Мариуполь – Запорожье;
  • Волноваха – Покровск;
  • Изюм – Лозовая;
  • Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – город Киев через села Стоянка, Белогородка.

Также состоится отдельная спецоперация по эвакуации 55 детей и 26 человек персонала из ворзельского детского дома "Малыш".

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Эвакуация, гуманитарные коридоры, зеленые коридоры
Маршрут эвакуации из Бучи в Киев. Фото: Facebook Верещук
Эвакуация, гуманитарные коридоры, зеленые коридоры
Маршрут эвакуации из Бородянки в Киев. Фото: Facebook Верещук
Эвакуация, гуманитарные коридоры, зеленые коридоры
Гуманитарные зеленые коридоры. Фото: Facebook Верещук
Эвакуация, гуманитарные коридоры, зеленые коридоры
Маршрут эвакуации из Ворзеля в Киев. Фото: Facebook Верещук
Фото 6 — "Зеленые коридоры": Верещук объявила 6 маршрутов для эвакуации из горячих точек
Фото 7 — "Зеленые коридоры": Верещук объявила 6 маршрутов для эвакуации из горячих точек

"Сегодня утром РФ согласовала наши предварительно запланированные маршруты эвакуации гражданских. Международный комитет Красного Креста подтвердил поступление официального согласования маршрутов гуманитарных коридоров от российской стороны", — резюмировала Верещук.

Она подчеркнула, что РФ публично взяла на себя ответственность о прекращении огня во время действия гуманитарных коридоров.

В среду, 8 марта, в 10:00 в Сумах началась эвакуация людей по маршруту гуманитарного коридора Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава. Как стало известно, все колонны успешно прибыли в Полтаву. 

В то же время оккупанты постоянно срывают эвакуацию граждан из Мариуполя. Несмотря на договоренность о прекращении огня, захватчики обстреливают "зеленый коридор", не давая жителям выехать из города.

Автор:
Вита Молодан