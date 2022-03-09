"Зелені коридори": Верещук оголосила 6 маршрутів для евакуації з гарячих точок

Українська влада домовилася з РФ про припинення вогню на деяких напрямках, що дозволить евакуювати людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

Під час брифінгу міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що режим припинення вогню 9 березня оголошено з 9:00 до 21:00.

Евакуація населення має відбутися за маршрутами:

Енергодар – Запоріжжя;

Суми – Полтава;

Маріуполь – Запоріжжя;

Волноваха – Покровськ;



Ізюм – Лозова;



Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – місто Київ через села Стоянка, Білогородка.



Також відбудеться окрема спецоперація з евакуації 55 дітей та 26 осіб персоналу з ворзельського дитячого будинку "Малюк".

Маршрут евакуації з Бучі до Києва. Фото: Facebook Верещук Маршрут евакуації з Бородянки до Києва. Фото: Facebook Верещук Гуманітарні зелені коридори. Фото: Facebook Верещук Маршрут евакуації з Ворзеля до Києва. Фото: Facebook Верещук

"Сьогодні вранці РФ погодила наші заплановані маршрути евакуації цивільних. Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив надходження офіційного узгодження маршрутів гуманітарних коридорів від російської сторони", - резюмувала Верещук.

Вона наголосила, що РФ публічно взяла на себе відповідальність про припинення вогню під час дії гуманітарних коридорів.

У середу, 8 березня, о 10:00 у Сумах розпочалася евакуація людей за маршрутом гуманітарного коридору Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Як стало відомо, всі колони успішно прибули до Полтави.

Водночас, окупанти постійно зривають евакуацію громадян з Маріуполя. Незважаючи на домовленість про припинення вогню, загарбники обстрілюють "зелений коридор", не даючи мешканцям виїхати із міста.