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"Зелені коридори": Верещук оголосила 6 маршрутів для евакуації з гарячих точок
Українська влада домовилася з РФ про припинення вогню на деяких напрямках, що дозволить евакуювати людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.
Під час брифінгу міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що режим припинення вогню 9 березня оголошено з 9:00 до 21:00.
Евакуація населення має відбутися за маршрутами:
- Енергодар – Запоріжжя;
- Суми – Полтава;
- Маріуполь – Запоріжжя;
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Волноваха – Покровськ;
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Ізюм – Лозова;
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Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – місто Київ через села Стоянка, Білогородка.
Також відбудеться окрема спецоперація з евакуації 55 дітей та 26 осіб персоналу з ворзельського дитячого будинку "Малюк".Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Сьогодні вранці РФ погодила наші заплановані маршрути евакуації цивільних. Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив надходження офіційного узгодження маршрутів гуманітарних коридорів від російської сторони", - резюмувала Верещук.
Вона наголосила, що РФ публічно взяла на себе відповідальність про припинення вогню під час дії гуманітарних коридорів.
У середу, 8 березня, о 10:00 у Сумах розпочалася евакуація людей за маршрутом гуманітарного коридору Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Як стало відомо, всі колони успішно прибули до Полтави.
Водночас, окупанти постійно зривають евакуацію громадян з Маріуполя. Незважаючи на домовленість про припинення вогню, загарбники обстрілюють "зелений коридор", не даючи мешканцям виїхати із міста.