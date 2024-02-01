Знать, чтобы доверять. Как проходит первый в истории открытый конкурс на 550 судей апелляционных судов в Украине

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Доверие – ключевой вопрос, когда люди обращаются в суд. Ведь, если возник спор, который стороны не смогли решить самостоятельно, они возлагаются на справедливость решения суда.

Доверие к судье состоит из многих факторов, среди которых и профессионализм, и личностные качества, и, конечно, публичный образ, который имеет как отдельный судья, так и вся судебная власть. Чтобы это доверие было высоким, судьи должны не только качественно выполнять свою работу, но и вести продуктивную коммуникацию с обществом. Последнее имеет важное значение, ведь большинство украинцев не сталкиваются с рассмотрением судебных дел непосредственно, а делают вывод о работе судебной системы публичных источников.

При этом нагрузка на судебную систему в Украине растет ежегодно. В 2016 году была начата оценка судей, по результатам которой около 2000 судей ушли в отставку. Несколько позже, в 2019 году, были прекращены полномочия Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ), которая отвечает за отбор судей. Это только усугубило кадровый дефицит в судебной системе. Уже более 4-х лет не происходит пополнения судейского корпуса в Украине, и судебной власти не хватает более 2000 судей. Самый большой кризис кадров в апелляционных судах. Так, по состоянию на декабрь 2023 года вакантных должностей в системе апелляционных судов было 698, а это больше, чем работающих судей, которых 659. К тому же из-за выхода на пенсию и других причин Украина теряет судей со скоростью чуть меньше одного судьи ежедневно.

Итак, возвращаясь к вопросу о возобновлении эффективной работы судов и повышении доверия к суду, в центр внимания должны поставить проведение качественного конкурса на замещение вакантных должностей.

Прозрачные конкурсы – основа качественного отбора и повышения доверия

Летом 2023 года Высший совет правосудия (ВРП) назначил полномочный состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины, разблокировав работу ключевого органа по формированию судейского корпуса. Председатель ВРП Григорий Усик подчеркивал тогда, что тот факт, что работа ВККСУ возобновлена, а состав Комиссии избран путем проведения конкурса, чрезвычайно важен для восстановления доверия граждан к судейской ветви власти.

Уже 15 декабря 2023 г. ВККСУ начала открытый конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционной инстанции. Этот конкурс является беспрецедентным по нескольким причинам.

Во-первых, исторически сам факт проведения конкурса на должности судей апелляционной инстанции. Ранее судьи в апелляционный суд назначались Верховной Радой исключительно из числа работающих судей. Это был непрозрачный и несколько политизированный процесс. Сейчас для участия в конкурсе были приглашены как судьи, так и практикующие адвокаты и ученые.

Во-вторых, беспрецедентно велико количество судей, которых ВККСУ планирует добрать на открытом конкурсе - 550 судей апелляционных судов, что составит 56% от общего количества судей апелляции в Украине. Фактически это каждый третий судья апелляционного суда.

В-третьих, действующие члены ВККСУ, которые, в свою очередь, тоже впервые были избраны на открытом конкурсе, выражают принципиальное отношение к вопросу добродетели во время конкурса и берут на себя ответственность провести подбор судей в сотрудничестве и партнерстве с гражданским обществом. Общество будет представлять Общественный Совет Добродетели (ГРД), который будет проводить всестороннюю проверку кандидатов на добродетель. К слову, новый состав ГРД был сформирован в августе 2023 года, привлекая 20 юристов, журналистов и представителей гражданского общества, специализирующихся на вопросах противодействия коррупции и реформированию сектора правосудия.

На каком этапе процесс отбора судей апелляционных судов сейчас

Этап приема заявок на конкурс завершился 31 декабря 2023 года, так что можем сделать первые выводы. На конкурс на 550 вакантных должностей подано 2074 анкеты кандидатов, то есть в среднем конкурс составляет 4 претендента на место. А это значит, что первый шаг к открытому, добродетельному и эффективному судейскому корпусу успешен.

Не менее важно и то, что из всех представленных анкет представители судейского корпуса составляют 53%. Вообще нет судейского опыта – но имеют или адвокатскую практику или научную карьеру – 23,7%. И еще 23,3% имеют в карьерном багаже как судейскую, так и адвокатскую практику, а также академический или преподавательский опыт. Следовательно, можно говорить, что только половина кандидатов - судьи, высокий интерес к конкурсу проявили представители адвокатуры и ученые.

Наиболее интересной для кандидатов оказалась общая специализация (уголовная и гражданская). А наименее интересными – административная и хозяйственная специализации. Например, в Киеве из поданных 235 анкет кандидатов 157 заинтересованы в работе в судах общей специализации, 48 – хозяйственной и еще 30 – административной.

Из всех 2074 поданных заявок более 42% (или 878) были получены от кандидатов из 5 областей. Соответственно, остальные 1196 (или менее 58%) – это заявки от кандидатов из еще 14 областей. Больше всего заявок поступило от кандидатов из Киева (235 заявок), Днепропетровской (170), Харьковской (162), Львовской (158) и Одесской (153) областей. К слову, в этих областях и вакансий больше, но на текущем этапе конкурса кандидаты не выбирают, в каком именно суде они будут работать – конкурс является единственным для всех. Это важная часть процесса прозрачного и конкурентного отбора судей – ведь требования одинаковы для всех кандидатов и для работы в каждом из судов.

Конкурс по отбору судей и европейские перспективы Украины

Кроме решения первоочередной задачи – укомплектовать судебную систему добродетельными судьями, которые будут пользоваться доверием общества – конкурсный отбор судей имеет огромное значение для успешной интеграции Украины в Евросоюз.

Еврокомиссия летом 2023 года, обнародовав свою рекомендацию Европейскому Совету и Европейскому Парламенту предоставить Украине статус кандидата, отметила перечень направлений, по которым Украине рекомендовано прилагать наибольшие усилия в разрезе судебной реформы. В частности, это должны быть законодательные гарантии независимости и беспристрастности судей, открытый отбор судей, основанный на объективных критериях качества кандидатов, наличие кодексов этики и автоматическое (без вмешательства человека) распределение дел между судьями.

И тут мы снова возвращаемся к доверию к суду. Да, сегодня около 80% граждан Украины не имеют личного опыта взаимодействия с судебной системой. Но результаты исследования доверия граждан к государственным институтам, которое проводилось Киевским международным институтом социологии, показывают, что суды и прокуратура – единственные украинские институты, к которым украинцы относятся наиболее критично. Так, судам доверяют 25% граждан, не доверяют – 34% (остальные не имеют определенного отношения). Но справедливости ради нужно отметить, что доверие понемногу растет, потому что в 2018 году в другом опросе КМИС судебной системе доверяли всего 12%, а 78,5% – не доверяли.

С началом полномасштабной войны России против Украины, граждане видят, кроме освобождения украинских территорий, приоритетными для Украины вступление в НАТО и ЕС. При этом широкое освещение в СМИ случаев коррупции в судебной системе и неприемлемого поведения представителей Фемиды вроде нарушения правил дорожного движения со смертельным исходом, закрепляет в восприятии граждан убеждение, что неблагочестная работа судебной системы мешает быстрой интеграции Украины в ЕС и НАТО, право на которую граждане борются на поле боя.

Таким образом, ключевыми ожиданиями от судебной власти в Украине не только со стороны ЕС, но и украинского общества являются добродетель судей и их прозрачный и честный отбор. Надеемся, результаты конкурса будут очень качественными и позволят решить все эти задачи одновременно.