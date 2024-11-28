Помощь украинским детям от ЮНИСЕФ за время полномасштабной войны превысила $1 миллиард

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) удалось мобилизовать более $1 млрд для помощи украинским детям. Об этом сообщил глава представительства фонда в Украине Мунир Мамедзаде, передает "Интерфакс-Украина".

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Мамедзаде отметил, что ЮНИСЕФ присутствовал в Украине и до начала войны, сосредотачиваясь на вопросах развития и гуманитарной помощи. Само присутствие в регионах разрешило оперативно развернуть полноценную работу по реагированию на полномасштабную войну и привлечь дополнительные ресурсы.

"За это время ЮНИСЕФ удалось мобилизовать для Украины и соседних стран, куда украинцы начали перемещаться из-за войны, более $1 млрд", - сказал он.

Запрос ЮНИСЕФ по гуманитарной помощи для Украины на этот год составляет $496 млн, из которых 70% уже профинансировано. Это свидетельствует о значительном интересе стран-доноров к поддержке Украины.

При этом Мамедзаде подчеркнул, что привлечь более 50% не получается.

Кроме гуманитарной помощи нуждающимся ЮНИСЕФ также реализует программную деятельность, направленную на развитие, восстановление и другие важные направления.

Так, в следующем году ЮНИСЕФ планирует снизить гуманитарный запрос по сравнению с нынешним годом на 20% и увеличить планы и запросы по развитию, которые включают и вопросы системы социальной защиты.

Что известно о ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ является мировым лидером, продвигающим и защищающим права детей в 190 странах, в частности в Украине .

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) открыл свое представительство в Киеве в 1997 году. За это время Фонд предоставил правительству Украины помощь на общую сумму 130 миллионов долларов, что позволило разработать и реализовать ряд программ в области здравоохранения, воды и санитарии, образования и защиты прав детей.

Delo.ua сообщало, что ЮНИСЕФ предоставит денежную помощь на общую сумму 102 миллиона долларов для 123 тысяч украинских семей с четырьмя и более детьми, а также семей, воспитывающих детей с инвалидностью.