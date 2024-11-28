Допомога українським дітям від ЮНІСЕФ за час повномасштабної війни перевищила $1 мільярд

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) вдалося мобілізувати понад $1 млрд для допомоги українським дітям. Про це повідомив голова представництва фонда в Україні Мунір Мамедзаде, передає "Інтерфакс-Україна".

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Мамедзаде зазначив, що ЮНІСЕФ був присутній в Україні й до початку війни, зосереджуючись на питаннях розвитку та гуманітарної допомоги. Саме присутність у регіонах дозволила оперативно розгорнути повноцінну роботу з реагування на повномасштабну війну та залучити додаткові ресурси.

"За цей час нам вдалося мобілізувати для України та сусідніх країн, куди українці почали переміщатися через війну, понад $1 млрд", - сказав він.

Запит ЮНІСЕФ щодо гуманітарної допомоги для України на цей рік становить $496 млн, з яких 70% уже профінансовано. Це свідчить про значний інтерес країн-донорів до підтримки України.

При цьому Мамедзаде підкресив, що залучити більше ніж 50% не виходить.

Окрім гуманітарної допомоги тим, хто її потребує, ЮНІСЕФ також реалізує програмну діяльність, спрямовану на розвиток, відновлення та інші важливі напрямки.

Так, наступного року ЮНІСЕФ планує знизити гуманітарний запит порівняно з цим роком на 20% і збільшити плани й запити щодо розвитку, куди входять і питання системи соціального захисту.

Що відомо про ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ є світовим лідером, який просуває та захищає права дітей у 190 країнах, зокрема в Україні.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) відкрив своє представництво у Києві у 1997 році. За цей час Фонд надав Уряду України допомогу на загальну суму 130 мільйонів доларів, що дозволило розробити і реалізувати низку програм у галузі охорони здоров’я, води і санітарії, освіти та захисту прав дітей.

Delo.ua повідомляло, що ЮНІСЕФ надасть грошову допомогу на загальну суму 102 мільйона доларів для 123 тисяч українських родин з чотирма та більше дітьми, а також родин, які виховують дітей з інвалідністю.