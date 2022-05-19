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- Фондовые рынки
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Компанию Tesla исключили из индекса S&P 500 ESG
Исполнительный директор S&P Dow Jones Indices Маргарет Дорн сообщила, что она исключил производителя электромобилей Tesla Inc из индекса S&P 500 ESG из-за "заявления о расовой дискриминации". Об этом сообщает Reuters со ссылкой свои источники.
Кроме того, среди причин, по которым Tesla исключили из S&P 500 ESG, — сообщения об авариях, которые могли произойти из-за неисправной работы автопилотов Tesla, и заявления генерального директор Tesla Илона Маска о том, что "ESG — это мошенничество".
Ранее Дорн также отмечала, что обратила внимание на то, что Tesla не публикует подробностей о ее низкоуглеродной стратегией или кодексе делового поведения.
"Вы не можете просто принять заявление о миссии компании за чистую монету, вы должны посмотреть на их практику во всех этих ключевых аспектах", — сказала она.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Маск традиционно отреагировал на решение в Twitter, написав: "Exxon (частная нефтяная корпорация США — Delo.ua) входит в десятку лучших в мире компаний по защите окружающей среды, социальной защите и управлению по версии S&P 500, в то время как Tesla не попала в этот список! ESG — это мошенничество. Его использовали в качестве оружия фальшивые борцы за социальную справедливость".
Тем временем Tesla установила в первом квартале 2022 года рекорд по поставкам электромобилей, несмотря на сложности с доступностью комплектующих, возникшие на мировом рынке из-за пандемии коронавируса.