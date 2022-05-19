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- Фондові ринки
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Компанію Tesla виключили з індексу S&P 500 ESG
Виконавчий директор S&P Dow Jones Indices Маргарет Дорн повідомила, що вона виключив виробника електромобілів Tesla Inc з індексу S&P 500 ESG через "заяву про расову дискримінацію". Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.
Крім того, серед причин, з яких Tesla виключили з S&P 500 ESG, - повідомлення про аварії, які могли статися через несправну роботу автопілотів Tesla, та заяви генерального директора Tesla Ілона Маска про те, що "ESG - це шахрайство".
Раніше Дорн також зазначала, що звернула увагу на те, що Tesla не публікує подробиць про її низьковуглецеву стратегію або кодекс ділової поведінки.
"Ви не можете просто прийняти заяву про місію компанії за чисту монету, ви повинні подивитися на їхню практику у всіх цих ключових аспектах", - сказала вона.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Маск традиційно відреагував на рішення S&P Dow Jones Indices в Twitter, написавши: "Exxon (приватна нафтова корпорація США — Delo.ua) входить до десятки найкращих у світі компаній із захисту довкілля, соціального захисту та управління за версією S&P 500, тоді як Tesla не потрапила в цей список! ESG — це шахрайство. Його використовували як зброю фальшиві борці за соціальну справедливість".
Тим часом Tesla встановила в першому кварталі 2022 рекорд по поставках електромобілів, незважаючи на складності з доступністю комплектуючих, що виникли на світовому ринку через пандемію коронавірусу.