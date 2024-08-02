НКЦБФР утвердила новые условия получения лицензии товарной биржи: какие требования добавлены

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила новую редакцию Лицензионных условий производства профессиональной деятельности на организованных товарных рынках – деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах, которая имеет ряд нововведений и изменений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Там напомнили, что за три года работы организованных товарных рынков НКЦБФР было выдано четыре лицензии на ведение деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах. За это время была выработана определенная практика применения норм лицензионных условий, согласно которой у НКЦБФР возникла необходимость урегулирования отдельных процедурных вопросов.

Добавление новых требований было обусловлено введением нового вида профессиональной деятельности – деятельности по организации заключения деривативных контрактов на товарных биржах.

О каких новых условиях получения лицензий идет речь

Так, согласно сообщению НКЦБФР, организационные и операционные требования дополнены нормой о необходимости введения и поддержки товарной биржей эффективных и прозрачных процедур для принятия ею обращений от своих членов, участников торгов и других лиц, имеющих доступ к биржевым торгам.

К требованиям программного и технического обеспечения заявителя/лицензиата добавлены новые нормы:

обязательство товарной биржи обеспечивать дублирование или резервирование оригинальных информационных массивов;

ведение электронного учета объявлений о проведении аукционов;

ведение электронного учета жалоб участников торгов;

проведение мониторинга информации о членах товарной биржи и их клиентах, осуществляющих биржевые операции в собственных интересах, и составлять по результатам соответствующие рейтинги на основе информации о биржевом товаре, количестве заключенных и выполненных биржевых договоров, периодичности заключения биржевых договоров и т.п.;

дистанционного прохождения процедур допуска к биржевым торгам, или приобретение членства на товарной бирже согласно правилам биржи.

Кроме того, оптимизированы два процесса, связанных с выдачей лицензии и регистрацией правил товарной биржи.

"Также внесены изменения в сведения, сроки и порядок, которые лицензиат подает в НКЦБФР во время осуществления профессиональной деятельности на организованных товарных рынках", — добавили у регулятора.

С текстом новых лицензионных условий можно ознакомиться на официальном веб-сайте НКЦБФР по ссылке.

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