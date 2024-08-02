НКЦПФР затвердила нові умови отримання ліцензії товарної біржі: які вимоги додано

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила нову редакцію Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, яка має ряд нововведень та змін.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Там нагадали, що за три роки роботи організованих товарних ринків НКЦПФР було видано чотири ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. За цей час була напрацьована певна практика застосування норм ліцензійних умов, відповідно до якої у НКЦПФР виникла необхідність врегулювання окремих процедурних питань.

Додавання нових вимог було зумовлено запровадженням нового виду професійної діяльності – діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах.

Про які нові умови отримання ліцензій йдеться

Так, згідно з повідомленням НКЦПФР, організаційні та операційні вимоги доповнено нормою щодо необхідності запровадження та підтримання товарною біржою ефективних та прозорих процедур для приймання нею звернень від своїх членів, учасників торгів та інших осіб, що мають доступ до біржових торгів.

До вимог програмного та технічного забезпечення заявника/ліцензіата додано нові норми щодо:

зобов’язання товарної біржі забезпечувати дублювання або резервування оригінальних інформаційних масивів;

ведення електронного обліку оголошень про проведення аукціонів;

ведення електронного обліку скарг учасників торгів;

проведення моніторингу інформації про членів товарної біржі та їх клієнтів, які здійснюють біржові операції у власних інтересах, та складати за результатами відповідні рейтинги на основі інформації про біржовий товар, кількості укладених та виконаних біржових договорів, періодичності укладання біржових договорів тощо;

дистанційного проходження процедур допуску до біржових торгів, або набуття членства на товарній біржі згідно правил біржі.

Крім того, оптимізовано два процеси, пов’язані з видачою ліцензії та реєстрацією правил товарної біржі.

"Також внесено зміни до відомостей, термінів та порядку, які ліцензіат подає до НКЦПФР під час провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках", - додали у регулятора.

З текстом нових ліцензійних умов можна ознайомитись на офіційному вебсайті НКЦПФР за посиланням.

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