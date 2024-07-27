Все сомнительные инвестпроекты из "черного списка" НКЦБФР продолжают работать

Все компании, содержащиеся в списке сомнительных инвестиционных проектов НКЦБФР, продолжают работать.

Об этом рассказал член НКЦБФР Ираклий Барамия, передает LIGA.net.

На сегодняшний день размещенный на сайте НКЦБФР перечень сомнительных инвестиционных проектов включает 330 кейсов. По словам Барамии, из них сейчас работает около 70%.

"В то время как другие 30% тоже работают, но уже под новыми названиями и веб-адресами", — добавил он.

При этом кейсов, официально добивающихся того, чтобы их исключили из "черного списка" НКЦБФР, только несколько.

"В Комиссию поступало более десяти обращений от проектов по исключению их из списка. Небольшое количество из них пытается решить этот вопрос в судебном порядке", – рассказал Барамия.

Из списка по решению суда изъяли только одну компанию

Член НКЦБФР сообщил, что в настоящее время из списка сомнительных инвестиционных проектов НКЦБФР была исключена только харьковская компания "Симкорд" Александра Кудя, продвигающая социальную сеть "Система Bitbon". Основанием для исключения из черного списка стало решение Харьковского окружного административного суда от августа 2023 года.

Суд решил, что компания не должна находиться в списке сомнительных проектов из-за того, что не работает на фондовом рынке – "соответствующая лицензия компании не выдавалась".

Дальнейшие меры, чтобы остановить деятельность внесенных в список сомнительных инвестиционных проектов, НКЦБФР ведутся только в случае наличия юридического лица, зарегистрированного на территории Украины, ответственного или связанного с деятельностью сомнительного проекта.

"Комиссия в некоторых случаях может применить санкцию в отношении юридического лица или передать всю собранную информацию в правоохранительные органы", — отметил Барамия.

Так, например, за осуществление безлицензионной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, Комиссия оштрафовала ООО "Биржевой Консалтинг" на 85 000 грн.

На такую же сумму НКЦБФР оштрафовала ООО "Дабл Кейс", заказывающее сомнительный пиар. Основанием стало "распространение рекламы финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а именно распространение рекламы проекта Pelliron, не отвечающему требованиям законодательства о рекламе".

Как сомнительные инвесткомпании оправдываются перед клиентами

В самих компаниях из "черного списка" свое присутствие в перечне сомнительных инвесткомпаний НКЦБФР обычно объясняют клиентам (спрашивающим) как ошибку.

"Мы предоставляем качественные консультации, донатим и поддерживаем Украину. Конечно, некоторые клиенты спрашивают об этом списке, но мы объясняем, что это, вероятно, ошибка, которая, надеемся, скоро будет исправлена", — заявил в комментарии аналитик компании Центр LIGA.net. Биржевых технологий (ЦБТ) Максим Орищак.

О "черном списке" инвестиционных проектов

Напомним, список сомнительных инвестиционных проектов появился на сайте фондового регулятора в августе 2020 года. Тогда в нем было 17 кейсов.

По замыслу НКЦБФР "черный список" должен уберечь украинцев от рискованных вложений.

Полный перечень предположительно мошеннических проектов можно найти на сайте комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте можно самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности по десяти признакам сомнительности.

В последний раз реестр обновлялся 2 июля. Тогда НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 12 кейсов, которые могут иметь признаки мошенничества.

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