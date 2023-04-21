Беги, кролик, беги: Duracell уходит из России

Компания Duracell, выпускающая батарейки, решила уйти из России, новых поставок на рынок не будет.

Соответствующее письмо за подписью главы Duracell Russia Юрия Коротаева обнародовал ресурс Mash.

В письме говорится, что решение о прекращении работы в России было принято акционерами компании.

Фото: Mash

Новых поставок Duracell на российский рынок не будет, компания только распродаст имеющиеся запасы. Трудовые соглашения с сотрудниками Duracell будут разорваны.

Сам Коротаев позже подтвердил подлинность письма, отказавшись комментировать детали и добавив, что экологические проекты по утилизации использованных батареек сворачивать не будут.

"Это настоящее письмо, но я не смогу дать никаких комментариев. Экологические проекты останутся, мы сейчас проговариваем детали", - сказал он.

Напомним, что немецкий химико-промышленный гигант Henkel AG, занимающийся производством моющих средств, косметики и средств для гигиены, подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России.

К тому же, ранее ряд иностранных компаний принял решение свернуть бизнес в России из-за ее вторжения в Украину, в частности Danone, Inditex SA (Zara, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear) и другие.