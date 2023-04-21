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Біжи, кролик, біжи: Duracell йде з Росії
Компанія Duracell, яка випускає батарейки, вирішила піти з Росії, нових поставок на ринок не буде.
Відповідний лист за підписом глави Duracell Russia Юрія Коротаєва оприлюднив ресурс Mash.
У листі ідеться, що рішення про припинення роботи в Росії ухвалили акціонери компанії.
Нових поставок Duracell на російський ринок не буде, компанія лише розпродасть наявні запаси. Трудові угоди зі співробітниками Duracell буде розірвано.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Сам Коротаєв пізніше підтвердив автентичність листа, відмовившись коментувати деталі й додавши, що екологічні проекти з утилізації використаних батарейок згортати не будуть.
"Це справжній лист, але я не зможу дати жодних коментарів. Екологічні проєкти залишаться, ми зараз проговорюємо деталі", - сказав він.
Нагадаємо, що німецький хіміко-промисловий гігант Henkel AG, який замається виробництвом миючих засобів, косметики і засобів для гігієни, підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії.
До того ж, раніше низка іноземних компаній прийняла рішення згорнути бізнес в Росії через її вторгнення в Україну, зокрема Danone, Inditex SA (Zara, Bershka, Stradivarius і Pull & Bear) та інші.