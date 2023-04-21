Біжи, кролик, біжи: Duracell йде з Росії

Компанія Duracell, яка випускає батарейки, вирішила піти з Росії, нових поставок на ринок не буде.

Відповідний лист за підписом глави Duracell Russia Юрія Коротаєва оприлюднив ресурс Mash.

У листі ідеться, що рішення про припинення роботи в Росії ухвалили акціонери компанії.

Фото: Mash

Нових поставок Duracell на російський ринок не буде, компанія лише розпродасть наявні запаси. Трудові угоди зі співробітниками Duracell буде розірвано.

Сам Коротаєв пізніше підтвердив автентичність листа, відмовившись коментувати деталі й додавши, що екологічні проекти з утилізації використаних батарейок згортати не будуть.

"Це справжній лист, але я не зможу дати жодних коментарів. Екологічні проєкти залишаться, ми зараз проговорюємо деталі", - сказав він.

Нагадаємо, що німецький хіміко-промисловий гігант Henkel AG, який замається виробництвом миючих засобів, косметики і засобів для гігієни, підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії.

До того ж, раніше низка іноземних компаній прийняла рішення згорнути бізнес в Росії через її вторгнення в Україну, зокрема Danone, Inditex SA (Zara, Bershka, Stradivarius і Pull & Bear) та інші.