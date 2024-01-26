История подошла к концу: после трех лет пребывания на Марсе миссия вертолета NASA Ingenuity завершилась

Знаменитый вертолет NASA Ingenuity завершил свою миссию на Красной планете после того, как превысил ожидания и совершил на десятки полетов больше, чем планировалось. Судя по снимкам, отправленным на Землю, в ходе последнего полета 18 января во время посадки были повреждены одна или несколько лопастей винта вертолета. Таким образом, он больше не способен летать.

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Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Как показали данные, полученные с Марса, вертолет получил повреждение во время последнего, 72-го полета на Марсе, который произошел еще 18 января. Тогда летательный аппарат поднялся на высоту 12 метров, висел в воздухе примерно 4,5 секунды, а затем начал снижаться. Когда вертолет оказался на высоте 1 метра над поверхностью Марса, ученые из NASA потеряли с ним связь. Она была вскоре восстановлена, и последующие данные и изображения, переданные Ingenuity на Землю, показали, что произошла авария. Ученые предполагают, что могла пострадать даже не одна, а несколько лопастей несущего винта.

Вертолет Ingenuity. Фото: NASA

Теперь, когда полеты завершились, команда Ingenuity проведет окончательные испытания систем вертолета и загрузит оставшиеся изображения и данные в бортовую память Ingenuity. Марсоход Perseverance в настоящее время находится слишком далеко, чтобы попытаться сфотографировать вертолет на его последнем аэродроме.

Вертолет Ingenuity был разработан в качестве демонстрации технологий для выполнения до пяти экспериментальных испытательных полетов в течение 30 дней. Однако он работал на поверхности Марса на протяжении почти трех лет, выполнил 72 полета и преодолел в 14 раз большее расстояние, чем планировалось.

"Историческое путешествие Ingenuity, первого летательного аппарата на другой планете, подошло к концу", - сказал администратор NASA Билл Нельсон.

"Этот замечательный вертолет пролетел выше и дальше, чем мы могли себе представить, и помог NASA сделать то, что мы умеем лучше всего – сделать невозможное возможным. С помощью таких миссий, как Ingenuity, NASA прокладывает путь к предстоящим полетам в Солнечной системе и более умным и более безопасным человеческим исследованиям на Марсе и за его пределами", - добавил он.

В NASA напомнили, что Ingenuity приземлился на Марсе 18 февраля 2021 года. Он был прикреплен к нижней части марсохода NASA Perseverance, и впервые оторвался от поверхности планеты 19 апреля, доказав, что управляемый полет на Марсе возможен. Совершив еще четыре полета, он приступил к новой миссии, выступая как воздушный разведчик для ученых. В 2023 году вертолет провел успешные летные испытания, которые еще больше расширили знания команды о его аэродинамических возможностях. А в апреле установил рекорд дальности полета, преодолев расстояние 322,2 метра за 145,7 секунды.