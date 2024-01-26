Історія добігла кінця: після трьох років перебування на Марсі місія гелікоптера NASA Ingenuity завершилась

Знаменитий гелікоптер NASA Ingenuity завершив свою місію на Червоній планеті після того, як перевищив очікування та здійснив на десятки польотів більше, ніж планувалося. Судячи зі знімків, які були відправлені на Землю, в ході останнього польоту 18 січня під час посадки були пошкоджені одна або кілька лопатей гвинта гелікоптера. Таким чином, він більше не здатний літати.

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Про це повідомила пресслужба NASA.

Як засвідчили дані, отримані з Марса, вертоліт зазнав пошкодження під час останнього, 72-го польоту на Марсі, що стався ще 18 січня. Тоді літальний апарат піднявся вгору на висоту 12 метрів, висів у повітрі приблизно 4,5 секунди, а потім почав знижуватися. Коли вертоліт опинився на висоті 1 метр над поверхнею Марса, вчені з NASA втратили з ним зв'язок. Його було незабаром відновлено, та наступні дані і зображення, які передав Ingenuity на Землю, показали, що сталася аварія. Вчені припускають, що могла постраждати навіть не одна, а кілька лопатей несучого гвинта.

Гелікоптер Ingenuity. Фото: NASA

Тепер, коли польоти завершились, команда Ingenuity проведе остаточні випробування систем вертольота і завантажить зображення і дані, що залишилися, в бортову пам'ять Ingenuity. Марсохід Perseverance в даний час знаходиться надто далеко, щоб спробувати сфотографувати гелікоптер на його останньому аеродромі.

Гелікоптер Ingenuity був розроблений в якості демонстрації технологій для виконання до п'яти експериментальних випробувальних польотів протягом 30 днів. Однак він працював на поверхні Марса протягом майже трьох років, виконав 72 польоти і подолав у 14 разів більшу відстань, ніж планувалося.

"Історична подорож Ingenuity, першого літального апарату на іншій планеті, добігла кінця", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

"Цей чудовий вертоліт пролетів вище й далі, ніж ми могли собі уявити, і допоміг NASA зробити те, що ми вміємо найкраще – зробити неможливе можливим. За допомогою таких місій, як Ingenuity, NASA прокладає шлях до майбутніх польотів у Сонячній системі та розумніших і безпечніших людських досліджень на Марсі та за його межами", - додав він.

У NASA нагадали, що Ingenuity приземлився на Марсі 18 лютого 2021 року. Він був прикріплений до нижньої частини марсохода NASA Perseverance, і вперше відірвався від поверхні планети 19 квітня, довівши, що керований політ на Марсі можливий. Здійснивши ще чотири польоти, він приступив до нової місії, виступаючи як повітряний розвідник для вчених. У 2023 році гелікоптер провів успішні льотні випробування, які ще більше розширили знання команди про його аеродинамічні можливості. А у квітні встановив рекорд дальності польоту, подолавши відстань 322,2 метри за 145,7 секунди.