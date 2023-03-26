OneWeb завершает формирование своего первого флота интернет-спутников: в космос запущено последние аппараты

Британская компания OneWeb запустила последние 36 интернет-спутников для своего первоначального "созвездия" из 616 аппаратов для глобального интернета, что позволит конкуренту Starlink ввести глобальное покрытие уже в этом году. Об этом сообщает Bloomberg.

Как рассказал генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон, в настоящее время у компании достаточно спутников на орбите, чтобы в мае предложить широкополосный доступ для бизнеса и правительственных клиентов в 48 штатах США. А к концу 2023 года планируется ввести глобальное покрытие.

В марте 2020 года OneWeb подала заявление о банкротстве после того, как была закрыта для кредитных рынков в связи с экономическими потрясениями, которые вызвала COVID-пандемия. Однако компанию спасли правительство Великобритании и индийская Bharti Group. С того времени фирма привлекла инвестиции и от других компаний.

Сейчас, по словам Мастерсона, OneWeb имеет 900 млн долларов контрактных доходов и планирует выйти на безубыточность к 2025 году.

Компания уже начала планировать вторую, более сложную волну запуска нескольких сотен дополнительных спутников, которые будут стоить до 4 млрд долларов и могут быть введены в эксплуатацию к 2028 году.

OneWeb является второй по величине низкоорбитальной системой после Starlink. Однако Мастерсон отрицает соперничество со SpaceX, отметив, что компания Илона Маска нацелена на индивидуальных потребителей, в то время как OneWeb ориентируется на корпоративных и правительственных клиентов.