OneWeb завершує формування свого першого флоту інтернет-супутників: у космос запущено останні апарати

Британська компанія OneWeb запустила останні 36 інтернет-супутників для свого початкового "сузір'я" з 616 апаратів для глобального інтернету, що дозволить конкуренту Starlink запровадити глобальне покриття вже цьогоріч. Про це повідомляє Bloomberg.

Як розповів генеральний директор OneWeb Ніл Мастерсон, наразі компанія має достатньо супутників на орбіті, щоб у травні запропонувати широкосмуговий доступ для бізнесу та урядових клієнтів у 48 штатах США. А до кінця 2023 року планується запровадити глобальне покриття.

У березні 2020 року OneWeb подала заяву про банкрутство після того, як через була закрита для кредитних ринків у звʼязку з економічними потрясіннями, які спричинила COVID-пандемія. Однак компанію врятували уряд Великої Британії та індійська Bharti Group. Відтоді фірма залучила інвестиції й від інших компаній.

Наразі, за словами Мастерсона, OneWeb має 900 млн доларів контрактних доходів і планує вийти на беззбитковість до 2025 року.

Компанія вже почала планувати другу, більш складну хвилю запуску кількох сотень додаткових супутників, які коштуватимуть до 4 млрд доларів і можуть бути введені в експлуатацію до 2028 року.

OneWeb є другою за величиною низькоорбітальною системою після Starlink. Однак Мастерсон заперечив суперництво зі SpaceX, зазначивши, що компанія Ілона Маска націлена на індивідуальних споживачів, тоді як OneWeb орієнтується на корпоративних та урядових клієнтів.