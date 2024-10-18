В Google Photos можно создавать резервные копии папок непосредственно на компьютере

Google Photos внедрил новую функцию резервного копирования, позволяющую пользователям создавать резервные копии папок непосредственно с компьютера без необходимости загрузки дополнительного программного обеспечения.

Об этом сообщает 9to5Google

Эта функция работает в веб-версии Google Photos и позволяет автоматически загружать новые файлы из выбранных папок на вашем компьютере.

Пользователи могут активировать резервное копирование, нажав кнопку "Загрузить" на панели программ, выбрав "Резервное копирование папок" и затем выбрать папки для резервного копирования.

Google Photos будет постоянно проверять эти папки, и каждый раз, когда появляются новые файлы, они автоматически будут загружаться в облако.

Эта новая функция работает аналогично программе Google Drive для ПК, которая также поддерживает синхронизацию файлов, но с важной разницей – для использования этого инструмента вам не нужно загружать и устанавливать приложения.

Однако для регулярного обновления резервных копий все равно нужно периодически открывать сайт Google Photos. Особенно полезно это решение для тех, кто работает с Chromebook или не желает использовать дополнительные программы для резервного копирования.

Относительно преимуществ функция упрощает процесс сохранения фотографий и видео в облаке, снижая риск потери данных из-за случайного удаления файлов на компьютере.

Добавим, что с 16 октября Google разрешил редактировать сложные изображения, например, с помощью Magic Eraser, в Photos, сохраняя качество Ultra HDR на Pixel 8+. Раньше все сложнее, чем обрезка или вращение, всегда создавало новую копию изображения в качестве SDR, что увеличивало сложность операций редактирования изображений.

Напомним, в феврале "магический" элемент на основе ИИ для редактирования фотографий стал доступен в Windows 10 и 11. Новая функция позволяет намного проще редактировать изображения в программе Photos, стандартной в операционной системе Windows.

Источник фото: ua.depositphotos.com