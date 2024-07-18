Microsoft Designer на основе искусственного интеллекта становится доступным для iOS и Android

Microsoft официально выпускает графический редактор Microsoft Designer, основанный на искусственном интеллекте, для пользователей iOS и Android. Этот мощный инструмент, доступный в течение года в виде онлайн-сервиса, теперь доступен всем пользователям с личной учетной записью Microsoft.

Об этом сообщает The Verge.

Microsoft Designer предлагает широкий спектр возможностей для создания и редактирования изображений, включая шаблоны для поздравительных открыток, приглашений, наклеек и коллажей.

С его помощью можно изменять стиль изображений, добавлять декоративные рамки, удалять фоны или отдельные объекты, а также добавлять текст и брендирование.

Сообщается, что приложение, первоначально доступное через Интернет и Microsoft Edge, теперь общедоступно как бесплатное приложение для Windows, iOS и Android. Мобильное приложение Designer позволяет пользователям создавать и редактировать изображения на ходу, используя шаблоны и функции искусственного интеллекта.

Встроенные текстовые подсказки и большая библиотека шаблонов делают процесс создания контента быстрым и удобным.

Кроме отдельного приложения, Microsoft Designer интегрирован в Copilot для Word и PowerPoint, что позволяет подписчикам Copilot Pro создавать изображения и дизайны непосредственно в этих приложениях. В скором времени у Word появится новый генератор баннеров, что еще больше расширит возможности пользователей.

Пользователи Windows Insiders также смогут воспользоваться функциями Designer в Photos в Windows 11, включая стирание объектов, удаление фона и автоматическую обрезку. Эти возможности также доступны в Microsoft Edge.

Microsoft Designer выходит с 15 бесплатными ежедневными ускорениями для создания или редактирования изображений с помощью искусственного интеллекта.

Напомним, Microsoft расширил возможности своего ИИ-помощника Copilot и добавил функцию распознавания и анализа рукописных заметок в OneNote. Новая функция позволит пользователям писать заметки от руки с помощью стилуса, а затем обобщать их, задавать вопросы или даже создавать списки дел на основе этих заметок.

Copilot также сможет преобразовывать рукописные заметки в текст для удобного редактирования и обмена. Эта функция доступна для подписчиков Microsoft 365 и пользователей Copilot Pro.