Microsoft добавляет функцию распознавания почерка в Copilot

Microsoft расширяет возможности своего ши-помощника Copilot, добавляя функцию распознавания и анализа рукописных заметок в OneNote. Об этом сообщает The Verge.

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Новая функция позволит пользователям писать заметки от руки с помощью стилуса, а затем обобщать их, задавать вопросы или даже создавать списки дел на основе этих заметок.

Copilot также сможет преобразовывать рукописные заметки в текст для удобного редактирования и обмена. Эта функция доступна для подписчиков Microsoft 365 и пользователей Copilot Pro.

Предварительное тестирование показало, что Copilot эффективно работает с разными типами почерка и способен точно преобразовывать рукопись в текст. Однако пока неизвестно, как ИИ справится с очень неразборчивым почерком.

Для тестирования распознавания рукописных заметок Copilot необходимо быть участником программы Microsoft 365 Insider и иметь последний сборник OneNote на Windows, а также подписку Copilot Pro или Copilot для Microsoft 365.

Напомним, что корпорация Microsoft активно развивает технологии искусственного интеллекта и интегрирует их в свои продукты. Недавно компания объявила об интеграции Copilot непосредственно в компьютеры пользователей, а также запустила обновление для Windows 11, что позволит использовать Android-устройства как вебкамеру для ПК.

Кроме того, Microsoft представила новую функцию Generative Magic Erase на основе искусственного интеллекта для Windows 10 и 11 которая упрощает редактирование изображений в стандартном Photos. Также компания внедрила проверку орфографии и автозамены для своего приложения "Блокнот" в Windows 11.

Отметим, что проверка орфографии в "Блокноте" работает подобно Microsoft Word или Edge, выделяя слова с ошибками красным подчеркиванием. Пользователи могут включить или отключить проверку орфографии в зависимости от типа файла. Автозамена, которая автоматически исправляет опечатки, также доступна в Блокноте и может быть настроена пользователем.

Фото: ua.depositphotos.com