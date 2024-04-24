Microsoft добавила рекламу в меню "Пуск" на Windows 11 для всех пользователей

Microsoft начала включать рекламу в меню "Пуск" в Windows 11 для всех пользователей. На этой неделе у всех, кто пользуется Windows 11 и установил обновление KB5036980, появился соответствующий рекламный блок.

Об этом сообщает The Verge.

Издание пишет, что в разделе "Рекомендовано" в меню "Пуск" будут показаны некоторые программы из Microsoft Store. Они созданы небольшой группой тщательно отобранных разработчиков.

Отмечается, что реклама предназначена для того, чтобы помочь пользователям Windows 11 открыть для себя больше приложений, но в значительной степени принесет пользу разработчикам, которых Microsoft пытается соблазнить для создания большего количества программ для Windows.

Microsoft начала тестировать рекламный блок в меню "Пуск" всего две недели назад, поэтому необычно видеть, как эта функция продвинулась от бета-версии до релиза за столь короткое время.

Следует отметить, что пользователь может отключить эту рекламу или "рекомендации", как их называет Microsoft. Если было установлено последнее обновление KB5036980, перейдите к "Настройки" > "Персонализация" > "Пуск" и отключите переключатель "Показывать рекомендации относительно советов, рекламы программ и т.д.".

Хотя в настоящее время KB5036980 является необязательным, Microsoft выпустит его на всех компьютерах с Windows 11 в ближайшие недели.

Напомним, корпорация Microsoft объявила, что их новый искусственный интеллект Copilot в скором времени будет интегрирован непосредственно в компьютеры пользователей и сможет работать не только через Интернет.

Также сообщалось, что Microsoft запустила обновление для Windows 11, что позволит пользователям использовать свои Android устройства, как смартфоны и планшеты, в качестве вебкамеры для ПК.

В Microsoft рассказали о новой функции Generative Magic Erase на основе искусственного интеллекта, которая появляется в Windows 10 и 11. Она позволит значительно проще редактировать изображения в программе Photos, которая является стандартной в операционной системе Windows.

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