Microsoft додала рекламу в меню "Пуск" на Windows 11 для всіх користувачів

Microsoft почала включати рекламу в меню "Пуск" у Windows 11 для всіх користувачів. На поточному тижні у всіх, хто користується Windows 11 і встановив оновлення KB5036980, з'явився відповідний рекламний блок.

Про це повідомляє The Verge.

Видання пише, що у розділі "Рекомендовано" в меню "Пуск" будуть показані деякі програми з Microsoft Store. Вони створені невеликою групою ретельно відібраних розробників.

Зазначається, що реклама призначена для того, щоб допомогти користувачам Windows 11 відкрити для себе більше програм, але значною мірою принесе користь розробникам, яких Microsoft намагається спокусити для створення більшої кількості програм для Windows.

Microsoft почала тестувати рекламний блок в меню "Пуск" лише два тижні назад, тому незвично бачити, як ця функція просунулась від бета-версії до релізу за такий короткий час.

Слід зазначити, що користувач може вимкнути цю рекламу, або "рекомендації", як їх називає Microsoft. Якщо було встановлено останнє оновлення KB5036980, необхідно перейти до "Налаштування" > "Персоналізація" > "Пуск" і вимкнути перемикач "Показувати рекомендації щодо порад, реклами програм тощо".

Хоча в даний час KB5036980 є необов'язковим, Microsoft випустить його на всіх комп'ютерах з Windows 11 найближчими тижнями.

Нагадаємо, корпорація Microsoft оголосила, що їх новий штучний інтелект Copilot незабаром буде інтегрований безпосередньо в комп'ютери користувачів і зможе працювати не лише через інтернет.

Також повідомлялося, що Microsoft запустила оновлення для Windows 11, що дозволить користувачам використовувати свої Android пристрої, як то смартфони та планшети, в якості вебкамери для ПК.

У Microsoft розповіли про нову функцію Generative Magic Erase на основі штучного інтелекту, яка з’являється у Windows 10 та 11. Вона дозволить значно простіше редагувати зображення в програмі Photos, яка є стандартною в операційній системі Windows.

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