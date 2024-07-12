Microsoft додає функцію розпізнавання почерку в Copilot

Microsoft розширює можливості свого ШІ-помічника Copilot, додаючи функцію розпізнавання та аналізу рукописних нотаток у OneNote. Про це повідомляє The Verge.

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Нова функція дозволить користувачам писати нотатки від руки за допомогою стилуса, а потім узагальнювати їх, ставити запитання або навіть створювати списки справ на основі цих нотаток.

Copilot також зможе перетворювати рукописні нотатки на текст для зручного редагування та обміну. Ця функція буде доступна для передплатників Microsoft 365 та користувачів Copilot Pro.

Попереднє тестування показало, що Copilot ефективно працює з різними типами почерку та здатний точно перетворювати рукопис на текст. Проте, поки невідомо, як ШІ впорається з дуже нерозбірливим почерком.

Для тестування функції розпізнавання рукописних нотаток Copilot необхідно бути учасником програми Microsoft 365 Insider та мати останню збірку OneNote на Windows, а також підписку Copilot Pro або Copilot для Microsoft 365.

Нагадаємо, що корпорація Microsoft активно розвиває технології штучного інтелекту та інтегрує їх у свої продукти. Нещодавно компанія оголосила про інтеграцію Copilot безпосередньо в комп'ютери користувачів, а також запустила оновлення для Windows 11, що дозволить використовувати Android-пристрої як вебкамеру для ПК.

Крім того, Microsoft представила нову функцію Generative Magic Erase на основі штучного інтелекту для Windows 10 та 11, яка спрощує редагування зображень у стандартній програмі Photos. Також компанія впровадила перевірку орфографії та автозаміну для свого додатка "Блокнот" у Windows 11.

Зазначимо, що перевірка орфографії у "Блокноті" працює подібно до Microsoft Word чи Edge, виділяючи слова з помилками червоним підкресленням. Користувачі можуть увімкнути або вимкнути перевірку орфографії в залежності від типу файлу. Автозаміна, яка автоматично виправляє друкарські помилки, також доступна у "Блокноті" і може бути налаштована користувачем.

Фото: ua.depositphotos.com