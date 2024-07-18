Microsoft Designer на базі штучного інтелекту стає доступним для iOS та Android

Microsoft офіційно випускає графічний редактор Microsoft Designer, що базується на штучному інтелекті, для користувачів iOS та Android. Цей потужний інструмент, що був доступний протягом року у вигляді онлайн-сервісу, тепер доступний для всіх користувачів з особистим обліковим записом Microsoft.

Про це повідомляє The Verge.

Microsoft Designer пропонує широкий спектр можливостей для створення і редагування зображень, включаючи шаблони для вітальних листівок, запрошень, наклейок та колажів.

З його допомогою можна змінювати стиль зображень, додавати декоративні рамки, видаляти фони або окремі об’єкти, а також додавати текст та брендування.

Повідомляється, що програма, спочатку була доступна через Інтернет та Microsoft Edge, тепер загальнодоступна як безкоштовний додаток для Windows, iOS та Android. Мобільний додаток Designer дозволяє користувачам створювати та редагувати зображення на ходу, використовуючи шаблони та функції штучного інтелекту.

Вбудовані текстові підказки та велика бібліотека шаблонів роблять процес створення контенту швидким та зручним.

Окрім окремого додатку, Microsoft Designer інтегрований у Copilot для програм Word і PowerPoint, що дозволяє передплатникам Copilot Pro створювати зображення та дизайни безпосередньо в цих програмах. Незабаром у Word з'явиться новий генератор банерів, що ще більше розширить можливості користувачів.

Користувачі Windows Insiders також зможуть скористатися функціями Designer у програмі Photos у Windows 11, включаючи стирання об’єктів, видалення фону та автоматичне обрізання. Ці можливості також будуть доступні в Microsoft Edge.

Microsoft Designer виходить із 15 безкоштовними щоденними прискореннями для створення або редагування зображень за допомогою штучного інтелекту.

Нагадаємо, Microsoft розширив можливості свого ШІ-помічника Copilot, і додав функцію розпізнавання та аналізу рукописних нотаток у OneNote. Нова функція дозволить користувачам писати нотатки від руки за допомогою стилуса, а потім узагальнювати їх, ставити запитання або навіть створювати списки справ на основі цих нотаток.

Copilot також зможе перетворювати рукописні нотатки на текст для зручного редагування та обміну. Ця функція буде доступна для передплатників Microsoft 365 та користувачів Copilot Pro.